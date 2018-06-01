深入落实国家安全责任制！上海这个领导小组举行会议研究部署

深入学习领会习近平总书记在十九届中央国家安全委员会第一次会议上的重要讲话精神，进一步提高思想站位，始终绷紧维护国家安全这根弦。

上海市国家安全领导小组今天下午举行会议，进一步学习贯彻习近平总书记在十九届中央国家安全委员会第一次会议上的重要讲话精神，深入落实国家安全责任制，研究部署国家安全相关工作。市委书记、市国家安全领导小组组长李强主持会议并讲话。

市委副书记、市长、市国家安全领导小组副组长应勇出席并讲话。

会议强调，要深入学习领会习近平总书记在十九届中央国家安全委员会第一次会议上的重要讲话精神，进一步提高思想站位，始终绷紧维护国家安全这根弦，切实增强做好国家安全工作的使命感、责任感和紧迫感，全面贯彻落实总体国家安全观，努力做好全市国家安全各项工作。

会议指出，要始终把维护国家政治安全作为头等大事，坚持中国共产党领导，坚持我国社会主义制度。统筹推进社会安全、经济安全、意识形态领域安全、网络安全等方面工作，全面防范化解各类安全风险。要着力提升国家安全保障能力，立足提升国家安全工作体系整体效能和队伍战斗力，加强各方联动协同，加强科技手段支撑，加强人才队伍建设，打造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的铁军。要大力推进国家安全人民防线建设，加强国家安全宣传教育，有效拓展延伸工作领域，在全社会营造践行总体国家安全观、自觉履行维护国家安全义务的氛围。

会议强调，要严格落实国家安全责任制，坚持党对国家安全工作的集中统一领导，各级党委（党组）要将国家安全工作纳入重要议事日程，同改革发展稳定任务同谋划、同部署、同落实。要严格落实责任追究，把中央和市委部署的国家安全任务细化分解落实到责任单位、具体责任人，真正维护一方稳定、确保一方平安。要全力做好首届中国国际进口博览会安保工作，织牢织密安全防控网络，确保博览会成功举办。

市国家安全领导小组成员等出席会议。