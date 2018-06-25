赵南起同志遗体在京火化

央视网消息（新闻联播）：中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，无产阶级革命家，杰出的民族工作领导人，我军现代后勤建设的领导者，中国人民政治协商会议第九届全国委员会副主席，中华人民共和国中央军事委员会原委员，中国人民解放军原总后勤部部长，原军事科学院院长赵南起同志的遗体，25日在北京八宝山革命公墓火化。

6月25日，赵南起同志遗体在北京八宝山革命公墓火化。习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山、胡锦涛等前往八宝山送别。这是习近平与赵南起亲属握手，表示深切慰问。新华社记者 饶爱民 摄

赵南起同志因病于2018年6月17日23时12分在北京逝世，享年91岁。

赵南起同志病重期间和逝世后，习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山、江泽民、胡锦涛等同志，前往医院看望或通过各种形式对赵南起同志逝世表示沉痛哀悼并向其亲属表示深切慰问。

25日上午，八宝山革命公墓礼堂庄严肃穆，哀乐低回。正厅上方悬挂着黑底白字的横幅“沉痛悼念赵南起同志”，横幅下方是赵南起同志的遗像。赵南起同志的遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖着鲜红的中国共产党党旗。

上午9时许，习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山、胡锦涛等，在哀乐声中缓步来到赵南起同志的遗体前肃立默哀，向赵南起同志的遗体三鞠躬，并与赵南起同志亲属一一握手，表示慰问。

党、国家、军队有关领导同志前往送别或以各种方式表示哀悼。中央和国家机关有关部门负责同志，赵南起同志生前友好和家乡代表也前往送别。