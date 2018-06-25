习近平就禁毒工作作出重要指示强调 走中国特色的毒品问题治理之路 坚决打赢新时代禁毒人民战争

新闻频道 来源：央视网 2018年06月25日 19:37A-A+

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http://news.cctv.com/2018/06/25/ARTIKcYWNTxIi6XUdMNbWXmB180625.shtml

央视网消息（新闻联播）：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平就禁毒工作作出重要指示强调，要加强党的领导，充分发挥政治优势和制度优势，完善治理体系，压实工作责任，广泛发动群众，走中国特色的毒品问题治理之路，坚决打赢新时代禁毒人民战争。

习近平指出，党的十八大以来，国家禁毒委和各地区、各有关部门坚决贯彻中央决策部署，主动作为、攻坚克难，推动禁毒工作取得重要阶段性成果。

习近平强调，禁毒工作事关国家安危、民族兴衰、人民福祉，毒品一日不除，禁毒斗争就一日不能松懈。要依法严厉打击毒品违法犯罪，加大重点地区整治力度，坚决摧毁制贩毒团伙网络，深挖涉毒黑恶势力及其“保护伞”，铲除毒品问题滋生蔓延的土壤。要坚持关口前移、预防为先，重点针对青少年等群体，深入开展毒品预防宣传教育，在全社会形成自觉抵制毒品的浓厚氛围。

1987年12月，第42届联合国大会决议，正式将每年6月26日定为“国际禁毒日”。今年国际禁毒日，我国的宣传主题是“健康人生、绿色无毒”。