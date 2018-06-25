新华社北京6月25日电 题：点燃新时代的青春梦想——写在中国共产主义青年团第十八次全国代表大会开幕之际

新华社记者 荣启涵

青年，是“早晨八九点钟的太阳”，是全社会最积极、最活跃、最富朝气的一支力量，是国家和民族未来的希望。

六月仲夏，舒展着火热的情怀。中国共产主义青年团第十八次全国代表大会即将召开。肩负光荣使命，1500多名团十八大代表汇聚北京。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导和关怀下，共青团把帮助广大青年确立正确的理想、坚定的信念作为首要任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑青年一代的强大精神支柱，努力培养社会主义建设者和接班人。

旗帜，引领新时代的发展方向

理论的旗帜，激发蓬勃伟力。思想的光芒，引领前行方向。

“学习宣传十九大精神，是共青团的首要政治任务，也是核心业务。”党的十九大召开后，团中央鲜明提出这一思路，要求各级团组织将引领青年学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为第一本职工作、列为中心业务板块，要求每一名团干部都直接担任十九大精神的宣讲员、每一个团支部都成为团员青年学习十九大的小课堂。

从团中央到基层团组织，从学校、企业到城市、农村……“青年大学习”的热潮全面兴起。形式多样的主题宣讲团、交流会、团队课普遍开展。

五年来，共青团依托自身的组织体系，在350多万个基层团组织中持续开展“我的中国梦”“学习总书记讲话，做合格共青团员”“青春喜迎十九大”等主题教育实践活动，累计覆盖青年超过4.1亿人次。在全国1700余所高校推进“青年马克思主义者培养工程”，开展“四进四信”“与信仰对话”等理论学习宣传，培养青年政治骨干80余万人。

奋斗，汇聚新时代的青年力量

“团结起来，振兴中华！”2018年5月2日，习近平总书记来到北京大学考察，学生们簇拥在总书记周围，再次喊出这一口号。

这句改革开放初期由北大青年率先喊出的口号，曾响彻一个时代、振奋全体中国青年。今天，我们比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴，再次喊起这一口号，有着不同寻常的意义。

五年来，共青团围绕党和国家工作大局，广泛组织动员青年担当深化改革开放、促进经济社会发展的生力军，在祖国发展最需要的地方建功立业。

脱贫攻坚一线，处处闪耀着青年的贡献。各级团组织结合自身特点，选派机关干部组建扶贫工作队，扎实帮助贫困地区青年电商创业，开展“希望工程”教育扶贫，通过大学生“三下乡”、博士服务团、“西部计划”等项目助力贫困地区发展，推进东西部团组织结对帮扶。

回望近年来中国的发展，每一项“中国名片”、每一个“超级工程”中，都有青年人奋斗的身影。年纪轻轻就干大事、年纪轻轻就挑大梁，已成为这一代青年的日常。

青年文明号、青年突击队、青年创业示范园、农村青年创业致富“领头雁”……带动最广大的青年群体创新、创业、创优，正是共青团为社会发展注入的强劲青春动能。

引风气之先是青年人的特质。共青团1993年发起“中国青年志愿者”行动，围绕社会建设开展各类主题活动。如今，全国经过规范注册的青年志愿者总数已达到6770万人，每年向社会提供约7亿小时的志愿服务。

青年既是追梦者，也是圆梦人。在奋斗中释放青春激情，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

改革，踏着新时代的铿锵步伐

拉长历史的标尺，对当下的观察会愈加清晰。共青团在紧跟党带领青年奋斗的历程中，初心不改、创新与变革常在。

2015年7月，中央党的群团工作会议召开。2015年底，经中央深改小组审议批准，上海、重庆着手群团改革试点。2016年6月，《共青团中央改革方案》印发。

四大方面、十二个领域、99条改革措施，勾勒出新时代共青团的崭新形象。

聚焦“政治性、先进性、群众性”的根本方向，共青团开展了一场由上而下的自我革命。从团内到团外，从青年到社会，“共青团改革”吸引了众多目光，也得到了各界的肯定。

“团的机关不一样了”——工作人员“专、挂、兼”相结合，部门设置更贴近青年工作实际，各级团委全委会、常委会中基层一线代表比例大幅提升。

“团的干部不一样了”——他们迈开脚步，走到青年中去，“当青年官”的思想明显淡化，“做青年友”的自觉显著增强。

“团员队伍不一样了”——入团更“难”了，强调政治标准，控制入团规模，提高团员质量。

“团的组织不一样了”——中学“强基固本”，大学“活力提升”，城乡区域化团建，非公企业团建……网络化组织体系不断完善，基层基础不断加强。

“团的影响不一样了”——“网上共青团”让青年触手可及，共青团网络阵地不断拓展、文化产品“爆款”频出。

“因为有你，永远做更好的自己”——在团中央微博的一张宣传海报中，共青团发出了改革不停步、改革再出发的宣言。

时代的责任赋予青年，时代的光荣属于青年。在这万象更新、筑梦圆梦的新时代，一个更加充满活力、更加坚强有力的共青团正阔步走来。