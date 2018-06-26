让人热血沸腾的“电影新人力”

陆乙尔



今年采访电影节最深的感受是“热血沸腾”，被很多年轻和曾经年轻的中国电影人“击中”了。这话要从采访和看片说起——这十天里记者“很忙”，不过“再忙”还是找时间去看了几部期待已久的电影，其中印象最深的是日前在上海影城首映的《我不是药神》。

放映前，监制兼主演徐峥带着影片导演文牧野来和观众打招呼，徐峥还“客套”道，这毕竟是一位新人导演的电影长片处女作，大家要“放低期待”。不过影片结束后，观众都在感慨，除了题材难得以外，影片的制作成熟度也让人惊艳，完全看不出是位新人导演的手笔，徐峥挖掘新人的眼光一如既往的“狠辣”。

实际上，这几年徐峥一直在以担任监制或主演的方式来帮助青年电影导演。比如目前还在热映、口碑票房都不错的《超时空同居》，徐峥就担任了监制并搞笑客串了一把，热心支持该片导演苏伦的原因，则在于对方在《港囧》中担任执行导演时表现出色。电影节期间，徐峥更是“大忙人”，他担任了今年电影节创投单元评委主席，助力有梦想的青年电影人，更现身各种有关青年电影人的活动尽力宣传。

在亚洲新人奖颁奖典礼上，作为该奖形象大使的徐峥最后上台“激情”发言：“新人是每一个国家电影业‘希望’的代名词，而现在对电影人们来说就是最好的时代。如果将温暖目光投给他们，给他们机会做不同尝试，会给他们更多希望和力量。”徐峥如此愿意为新人发声的原因，也许在于他特别能“感同身受”。六七年前他拍导演处女作《泰囧》时，新人导演找投资、找团队远比现在更艰难。当年《泰囧》成就了他，如今他也愿意帮新人们少走一些自己曾走过的弯路。

徐峥的举动正是中国电影蓬勃发展现状的缩影，他的期望也正是无数中国电影人的愿景。在今年电影节各大论坛和活动上，青年电影人成为大家最爱讨论的话题，“谈希望”也成了活动流程的“标准结尾”。本届金爵奖评委会主席姜文在媒体见面会上说，年轻人拍电影最关键的是要有自己的态度，不要一味迎合公众，也不要只会模仿他人。导演黄建新则在金爵论坛上表示，要对青年导演用最大的热情去支持，“即使他们犯错也要支持他们，因为他们是未来”。

青年电影人们不仅是被讨论的对象，他们带来的优秀作品也让他们成了电影节的主角。比如今年电影节金爵论坛有一场的主题正是“中国电影新力量：我的2035”，嘉宾就是苏伦、戛纳短片单元入围片《延边少年》导演魏书钧、《相爱相亲》编剧游晓颖等初露锋芒的青年影人。

二十三年前，姜文要拍导演处女作《阳光灿烂的日子》，周围人都在“唱衰”，“爱唱反调”的他坚持住了，因此才有了后续一部部好作品。二十三年后，电影新力量们正如姜文的期待一样，每个人都有着自己的态度和坚持。比如导演韩延拍完《滚蛋吧！肿瘤君》后接到了一百多个类似的都市爱情剧本，他不想重复自我，于是才有了现在的新类型工业风冒险片 《动物世界》。游晓颖写的《相爱相亲》对家庭生活的观察丝丝入扣，还有很多类似“迁坟”这样特别本土的元素，之后她还会继续坚持从日常生活中汲取灵感。

很久以前，观众们在因为哪位明星参演而去看电影时，还会抱怨为什么导演和演员翻来覆去都是那几个。如今，观众们看电影不再只看特效和明星，好口碑的“口口相传”下，也许都没听说过导演和演员，也会立马拍板买票。坐在电影院里欣赏完一部佳作，无论是我们这些普通观众还是电影人，那颗为年轻的好作品“热血沸腾”的心是一样的。