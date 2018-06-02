龙美术馆举办《中国当代艺术四十年》大展-当年的美院 只有一本外国画册

晨报记者 詹 皓 制图 潘文健

《转折点——中国当代艺术四十年》大展6月16日至10月7日在龙美术馆西岸馆举办。当代艺术大咖周春芽、张晓刚应邀举办讲座，跟艺术爱好者们分享他们40年来职业生涯的心得。周春芽回忆起求学十分感慨，他说，当年一个师范美院里只有一本国外画册，全校师生争着看，每人只能看一页。巨大的不满足使得艺术青年渴望出国看原作，由此导致了日后轰轰烈烈的中国当代艺术热潮。

周春芽跑遍

成都图书馆找画册

40年前，在中国，不要说西方艺术展览极度匮乏，连中国传统艺术展览也很少见。周春芽为了看国外画册，跑遍了成都市所有图书馆，当时只有俄罗斯的，印象派、毕加索以及现代主义各种流派，都是后来才知道的。周春芽说，所以想出去看看西方原作，在国外学习了三年准备回国时，外国老师都想不通，因为两边的落差实在太大，在中国，艺术家根本养不活自己，用的油画布和颜料也是极差的。

这一点，在龙美术馆展出的中国当代艺术作品里得到证实。展览中有相当一部分是1990年之前的创作，那些作品所用的画材十分粗糙，色彩暗淡、干涩，而这些年的画材，已经完全跟国际接轨了。

一代中国艺术家

在“误读”中成长

谈到整个1980年代，张晓刚说，“我当时就是一门心思学习，急于找到能表达自己的工具，几乎是看到什么就学什么，那时我们主要的信息来源靠阅读画册。后来，有机会去国外看了原作后才发现，当年画册由于印刷质量问题，跟原作有很大误差，中国那一代艺术家，几乎都是在对西方作品的误读中成长的，但误读本身也是有意思的。

张晓刚是1990年代到国外看原作的，看完一度感到“绝望”，因为什么东西都被人家表现过了，甚至对艺术有一点“反胃”。张晓刚非常迷茫，不知道这样画下去会有什么价值，也在那个时候，开始思考自己的文化身份。

周春芽说，当时不但对国外美术不了解，其实对自身的传统也不了解。“我1986年出国留学之前，对中国当时的绘画一点都不喜欢，但其实那也不是我们真正的传统。对中国传统艺术感兴趣，还得感谢那段留学经历，出去后，你血脉里的中国传统因素会自然而然地显现。我学的是德国新表现主义，跟中国文化中的单纯墨色有巨大反差，丰富的经历给了我们丰富的素材，创作时自然就带了复杂的意味在里面。”

如今美院报考者

已是当年50倍

多年后的今天，周春芽、张晓刚等一批当代艺术家已经驰名国际画坛，画作也早已跻身“千万元俱乐部”，成为当今无数艺术青年的楷模。对于如今的艺术生态，这些艺术大咖一方面感到非常满意，同时也清醒地意识到，艺术的动力在于不满足。

周春芽说，时代为艺术创作提供了优厚的条件，但艺术青年面对的氛围也不一样了。“我们当年是偷偷地画，考四川美院的时候，报考者是2000人，而今天，川美的报考者有10万人。所以，今天的艺术青年画得比我们当年好多了，但面临的竞争也大多了。”

由此，艺术大咖们对艺术学子给出了忠告：不要辜负这个大时代给予的条件，从事艺术不是为了钱或者要把自己写进艺术史，艺术家就是要表达这个时代最高端、最有代表性的东西。