东芝REGZA登陆世界杯-海信子品牌亮相日本塞内加尔战

晨报特派记者 金 昊

（莫斯科6月25日电）

6月24日日本对阵塞内加尔的比赛中，赛场上突然出现了“REGZA”及日文字样的广告，这也引发了观众尤其是日本观众的强烈好奇和关注。众所周知，自索尼退出之后，俄罗斯世界杯的赞助商中已经没有任何一家日本企业。

记者了解到，REGZA是东芝电视在日本的主力品牌，这则广告背后的“主人”正是本届世界杯官方赞助商海信。去年11月14日，海信电器收购了东芝电视 TVS 95%股权以及TOSHIBA、REGZA 在全球市场40年的品牌使用权，并于2018年2月28日正式完成股权转让手续。而这次的日文广告，也是国际化企业海信在俄罗斯世界杯上自打出俄文、英文和中文广告之后的第四种语言广告。

日本作为全球最挑剔最难进的市场，电视销量近年来也一直不温不火，但海信电视在日本的销售却一直在逆势上涨。据统计，海信电视在日本1—4月份的销量同比增长44%，销售额同比增长48%，已经位列日本电视市场第五位、日本海外电视品牌第一位。海信收购东芝电视之后，东芝的REGZA 4K电视产品市场份额也不断攀升，并于6月份正式上市了日本首款内置可接收4K BS放送信号的电视新品，备受日本高端消费者追捧。

记者了解到，东芝上一次赞助世界杯还是在2006年。12年后，日本东芝电视借助中国企业海信重返世界杯赛场。海信接手后的东芝电视，正在以优异的市场表现和不断提升的管理水平，迎来根本性的逆转。