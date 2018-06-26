生死战在即，阿根廷平静应对

晨报特派记者 俞 炯

（莫斯科6月25日电）

作为本届世界杯小组赛第三轮最受关注的球队，出线形势岌岌可危的阿根廷队必须在当地时间周二晚上的比赛中大比分战胜尼日利亚队，才能有机会为自己赢得一个晋级名额。

周一上午，阿根廷队将国际足联规定的赛前官方训练安排在了球队的驻地，莫斯科郊外的布龙尼齐。他们并没有选择去圣彼得堡的比赛球场适应场地。比起输球后第二天训练中的垂头丧气，昨天梅西生日当天的训练气氛轻松。这场生死战前的最后一练球员们脸上的神情都显得比较平静。当然因为根据规定训练只对媒体开放前15分钟，所以也无法从这短短的时间里看出明天比赛中阿根廷队到底会是什么样的一个阵容和战术。

其实在0∶3输给克罗地亚队之后，关于阿根廷队内讧的传闻就此起彼伏。包括桑保利被球员架空，和尼日利亚队的比赛阵容将由球员们自己决定； 河床系球员马斯切拉诺和博卡系小将帕文在更衣室里大打出手……

但从球队表面来看，一切似乎都风平浪静，梅西和主教练桑保利的交流不少，球员之间也都显得一片和谐。而且6月24日正好是队长梅西的31岁生日，球队在午餐的时候还专门为梅西搞了一个小型的生日派对。

另外，也许是为了显示球队内部并没有什么外界传闻的矛盾，阿根廷队算上今天的赛前官方训练，已经是连续三天向媒体开放，还特地安排了“斗殴传闻”的主角马斯切拉诺出来接受采访。

马斯切拉诺对于一系列关于球队不和谐的传闻嗤之以鼻，“我们知道有很多不利于球队的噪音。但我们一切都很正常，不会去在意那些东西。我们关心的是我们能控制的事情，最后一场比赛去争取胜利，去争取晋级淘汰赛的资格。”

关于这场生死战，马斯切拉诺表示全队都充满信心，“尼日利亚和冰岛之间的结果是我们所希望的最好结果。这让你可以说‘命运给了你另一个机会’。但是当这样的机会出现的时候，球队需要表现得更好，踢出最高的水准。”

6月27日02：00 阿根廷VS尼日利亚