“携手同行校园记”之同济一附中-学校不止培养求知人，也要教做健康人

见习记者 吴文俊

2018年“新闻晨报杯”上海市中学生暑期篮球赛将在7月拉开战幕，从2003年开赛至今，这项沪上中学生的篮球嘉年华即将迎来十五岁生日。同济大学第一附属中学是“新闻晨报杯”的传统强队，并且在往届赛事中均有上佳表现，作为一所没有篮球特长生源的高中，同济一附中能取得这样的成绩实属不易。

“同济一附中的办学理念始终是为学生的终身发展而服务的，学业成绩不是评价学生能力好坏的唯一标准，所以开展全面的体育教学一直是学校育人教育的重要部分。”同济一附中的阮为校长告诉记者，“学校要培养有理想有修养有爱心的文化人，善于学习善于合作善于探究的求知人，会健身会自省会生活的健康人，真正做到三人合一是同济一附中师生的目标。”

体育为学科让路，这样的事情在同济一附中的校园里是绝对不会发生的，在阮为校长的推动下，学校开足三课两操两活动，任何人不得占用和挤掉体育课，保证学生每天一节体育课。阮为校长向记者介绍道：“在同济一附中的校园里，体育就是第一大课，我们一共开设22个门类的体育课程，除了传统的三大球和田径、游泳、羽毛球等项目外，板球更是学校特色之一，而龙舟、风筝等传统体育也深受师生喜爱。”

除此之外，学校的群体工作和阳光体育活动也搞得红红火火，每年一次“体育健身节”活动已经举办了有十个年头，和多数学校的运动会一天内结束不同，同济一附中的“体育健身节”周期长达一个月之久，项目也不局限于田径，是一个22个项目全部包含在内的综合性运动会。“不仅全校师生参与其中，包括裁判、仲裁全部启用学生负责，教师监督，安排赛程等工作既让每个学生都参与到运动的氛围中来，也让学生的组织能力得到锻炼，这是我们一直坚持办‘体育健身节’的原因。”

2017年，同济一附中获批全国青少年校园篮球特色学校，这源于学校对于篮球教学工作的大力支持，除了体育课外，篮球专项化课程、班班赛、篮球社团等活动应有尽有，打好篮球基础也让同济一附中在杨浦区以及全市级别的各项赛事中取得了许多优异的成绩。2014-2016年，同济一附中曾连续三年杀入“新闻晨报杯”上海市中学生暑期篮球赛高中校园组的决赛，并在2015年勇夺冠军，2017年他们报名了高中公开组比赛同样取得了第五名的优异成绩。教练张超表示，今年同济一附中有可能会派两支队伍分别才加校园和公开组别，让更多的学生有机会和平台展示自己。