风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

大盘最近走势孱弱，特别是题材股经过上周四的回调后，市场情绪悲观，而上周五中小创又见大幅反抽，其中知识产权板块开盘就确立了涨势，炒作知识产权板块的逻辑是，未来国家将进一步加快知识产权行业发展步伐，知识产权行业发展将会提速，同时相关法律法规的持续完善，将使得这个行业获得良性发展机遇，这再次说明还是有资金不甘寂寞的，只要有机会，这些资金就会在市场中寻找热点，搞点动静。

“局部个股的分化是无法掩盖大盘整体疲弱的，股指连连下挫，周一降准的消息都不能让大盘好转，这给市场带来的最大伤害是有部分中长线资金离场了，而且什么时候回来还不知道。”娇娇说。市场本来在6月份就面临着一年中最大的资金困境，现在再有投资者看不见未来方向和对短期内基本面预期不乐观，资金真的捉襟见肘。

“市场资金确实较紧张，一些信用杠杆资金纷纷被迫离场也是事实。但自5月23日A 股连续调整以来，沪深两市重要股东（包括重要法人股东、高管及关联人）二级市场增持19.61亿股，参考增持金额193.25亿元，涉及411家上市公司。一般讲，产业资本开始密集增持股票将成为市场做多主线，因为增持，说明公司当前股价存在被低估可能，也显示大股东对公司未来稳定持续发展抱有良好前景的信心，反过来，这也验证了大盘已经进入重要底部区域的预判。”高智说。据数据统计显示，截至6月19日，近一个月以来，A股已经有358家公司发布大股东增持及增持进展公告，较去年同期增加27.4%。其中，约40家公司大股东增持计划已经实施完成。上市公司大股东增持行为一直以来都被市场视为积极信号，不仅可以起到维护股价的效果，而且也有助于稳定市场预期。

“技术上，大盘短线能否不再创出近期新低不好说，但接下来，中报行情就要临近，市场积极因素会发酵，一大波结构性机会正在向大家招手。”郁教授道。估值低是现在A股最大的优势，目前加权平均市盈率只有16倍多，属于历史上最低的估值区域，就冲这点，多头有什么可怕的，最多输个时间而已。

今日行情预测：探低整理

仓位：70%