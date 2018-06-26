晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市高开低走，盘中银行、保险、房地产等大盘蓝筹股表现疲软，创业板则表现较为坚挺，盘中采掘、消费等板块大幅上涨领涨两市。午后股指又开始习惯性跳水，最后沪市下跌1.05%，量能低迷。

火电盈利水平高

今年上半年，随着用电量的大幅回升，火电企业盈利水平有望好转。近日，国家能源局发布1月份至5月份全国电力工业统计数据，5月份用电量5534亿度，同比增长11.4%； 前5个月全社会用电量累计26628亿千瓦时，同比增长9.8%，增速创2012年以来新高。电力需求旺盛催生发电设备高利用率，前5个月火电累计利用小时同比增幅为99小时。同时，从发电端来看，5月份，发电量5443.3亿千瓦时，同比增长9.8%，增速比上月加快2.9个百分点。其中，水电、火电、核电和风电发电量增速分别为6.9%、10.3%、15.1%和6.7%。

机构认为，未来煤电装机增量有限，随着用电量持续增长，优质大机组利用小时数长期处于上升趋势。煤炭供需格局已在改善，运力相对宽松和履约率提高的长协煤可减小电企煤价波动，煤价回归绿色区间趋势明确。火电估值为近10年低位，业绩反转预期明确。

看好大数据战略

为进一步落实国家大数据战略，构建全国一体化的国家大数据中心体系，中央和地方正迎来大数据系列政策的密集落地期。其中，扩大区域性成果转移转化试点示范，并推进大数据与云计算的深度融合，加快工业互联网、工业大数据建设，构建大数据安防体系等是一段时间内的重点。

业内人士表示，大数据已经成为经济高质量发展的新动能。在新一轮信息技术革命和产业变革的背景下，加快数字技术与实体经济深度融合，充分挖掘大数据红利，激发大数据潜能是经济必然发展方向。据透露，国家大数据综合试验区有望扩容，现阶段已经有多地大力发展大数据等相关产业以及应用，争抢数字经济大蛋糕。

积蓄人气等待反弹

中国人民银行决定，从7月5日起，下调人民币存款准备金率0.5个百分点。此次定向降准可释放资金共约7000亿元。但是释放7000亿元的善意居然被市场无视，那就有点熊市末期的特征了。熊市末期时，投资者一般对利好利空都很麻木，不管什么消息都会往下砸。

技术上，沪市周线已经五连阴，背离因素弥漫。昨日大盘冲高回落，说明投资者的情绪尚待修复，预计沪市触底阶段仍有反复震荡整固要求。本周大盘有机会企稳反弹，但是反弹时，投资者一定要注意量能变化，任何无量反弹都不能持续，所以大盘现在主要还是以筑底为主，目的是积蓄人气，为日后强势反弹做准备。