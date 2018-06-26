北上深杭“独角兽”多 四分之一都有BAT投资-普华永道：未来三年是中国独角兽企业战略机遇期

晨报记者 曹西京

中国独兽企业的数量世界第二，仅次于美国。新经济正在重塑中国，强劲的内生增长动力和资本青睐均为创新企业的快速成长提供了沃土，一系列新兴技术也在不断颠覆着现有商业格局。《普华永道独角兽CEO调研2018》报告显示，未来三年将是中国独角兽企业发展的战略机遇期，技术革新、消费者行为变迁及新业务模式涌现，被独角兽高管视为未来1-3年的最大挑战。

“独角兽”倚重科技创新

今年4到6月，普华永道对中国101家超过13个行业的独角兽企业进行了问卷调查和面对面访谈，发现中国的独角兽企业多聚集在北京、上海、深圳和杭州四地。独角兽企业聚集地人才争抢较严重。上海独角兽企业数量占比排名第二，但对人才迫切性相对较低。

未来1-3年，中国独角兽企业更看重技术创新带来的重大影响，认为大数据和人工智能是对业务发展和产品研发最具影响力的新兴技术，其次为云计算、物联网、5G和区块链。技术研发是受访独角兽公司最重要的创新方式，超过六成独角兽企业研发投入占总成本20%以上，26%的企业甚至占成本40%以上。

普华永道中国TMT行业主管合伙人高建斌分析：“要跻身于头部企业行列，独角兽将越来越倚重科技创新为先导，并辅以新的商业模式实现技术的商业化落地。”

更关注人才等长期战略

从战略看，受访独角兽高管认为未来1-3年可持续增长战略中的第一要素是人才，其次是企业高级管理能力及领导力、市场营销能力以及企业文化和组织氛围管理能力。人才缺乏也被视为应用新技术的最大瓶颈，尤其是在新兴科技领域。77%的企业关注人才，其次为品牌(74%)和企业文化(71%)。控制成本和增强盈利能力并未入围独角兽企业未来1-3年的优先战略。

品牌打造方面，超过半数的受访独角兽企业营销成本占总成本20%以上。B2C和B2B2C类企业更倾向于通过社交媒体和意见领袖进行营销，而B2B类企业更愿意选择行业峰会和合作伙伴。

88%受访企业高管为70或80后，另外，七成以上受访公司员工的平均年龄在25-30岁之间。66%的受访企业每12个月之内就会有组织架构变化，这体现出独角兽企业对组织灵敏度和灵活性要求更高。

普华永道中国创智中心合伙人郭誉清表示：“独角兽企业更关注人才和企业文化等长期战略，反映出中国市场依旧处于高速发展期，独角兽可以获得较充裕的资本支持。

独角兽企业最青睐香港

独角兽崛起离不开资本。调研发现，64%的受访企业未来两年内有上市计划，独角兽企业青睐的资本市场首先是中国香港（43%），其次是美国（25%）和中国内地（23%）。适时的政策调整也为独角兽创造了上市良机，证监会正在加速改革A股上市制度以吸引海外上市的独角兽回归，CDR(中国存托凭证)系列细则逐步落地，港交所推出的“同股不同权”机制对独角兽也颇具吸引力。

从近三年独角兽融资额看，金融科技和交通汽车领域一直备受投资人青睐，物流行业发展迅猛。投资独角兽的企业中，红杉资本中国、腾讯投资、IDG资本、经纬中国、阿里巴巴居前。与此同时，第一代超级独角兽已经成为最大的独角兽投资机构，目前约四分之一的独角兽由BAT投资。

普华永道全球TMT行业主管合伙人周伟然认为：“中国潜力巨大的内需市场是其他经济体可望而不可求的。平稳的宏观经济形势及中国经济新旧动能转换的契机，给了中国独角兽得天独厚的发展空间。独角兽在除美国外的许多发达国家都屈指可数，而在中国蓬勃发展，未来三年更将迎来战略机遇期。”