恒大正式造车许家印67亿港元入股FF

晨报记者 林劲榆

恒大也加入了造车的队伍，而且将备受争议的法拉第未来纳入旗下，法拉第未来的老板正是焦头烂额的贾跃亭。

昨天，恒大健康发布公告称，恒大集团以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，间接获得Smart King公司45%的股权，成为公司第一大股东。这意味着恒大正式入主美国新能源汽车公司Faraday Future。

恒大67亿入股法拉第未来

恒大集团宣布，其正式入主FF 后，恒大方面将委派集团董事局副主席、总裁夏海钧担任 Smart King公司的董事长。

根据公告内容显示，早在2017年11月30日，香港时颖公司与以贾跃亭为代表的FF原股东以合资模式设立了一家新公司 Smart King，时颖出资20亿美元获取合资公司45%股权，而FF原股东以FF拥有的技术资产及业务入股，获取合资公司33%股权，而剩余22%股权将作为股权激励预留给公司管理层。根据合并协议，时颖已支付8亿美元的投资金额，剩余12亿美元投资将于2019年12月31日及2020年12月31日之前各支付6亿美元。

恒大健康在公告中表示，此笔收购款项由中国恒大提供贷款，根据贷款内容，恒大将提供67.5亿港元的无抵押贷款，为期三年，贷款利率为7.6%。

值得一提的是，根据此前时颖和FF前股东签订的协议，在新公司年度及特别股东大会上，时颖持有每股股份配有1票投票权，而FF前股东持有每股股份配有10票投票权，但在FF原股东违约的情况下，投票权将出现反转，特别投票权将回转到时颖手中，管理层股权激励的股份不具有任何投票权。

乐视汽车变身恒大汽车

Smart King全资持有“FF美国”和“FF香港”，此前备受关注的广州南沙研发生产基地则由FF 香港全资持有，Smart King几乎就是贾跃亭造车的核心平台，随着恒大成为Smart King的大股东，FF也已经不再是贾跃亭的乐视汽车，而是许家印的恒大汽车。

FF创立于2014年5月，在美国拥有核心研发团队，截止到2018年6月全球雇员接近1400人，其中约1000多名为新能源汽车、计算机算法、互联网、资讯系统、AI等多方面前沿技术专业人员。FF目前在中美两地提交申请专利接近1500件，获中美颁发专利超过380件。

FF历时4年研发的FF91，多项性能和技术指标均达到世界顶尖水平，其所宣称all in one的产品理念，将运动性能、驾驶乐趣，和人工智能、超级互联网相融合，拥有诸多开创性以及颠覆传统驾驶的用户体验，如百公里加速时间为2.39秒，最高续航里程700公里，搭载30多个智能传感器和智能升降3D 镭射雷达，拥有无人自动泊车、面部识别技术、无缝进入系统等先进技术，同时其构建了智能互联生态系统，拥有多达10块超级大屏、光速网络入口，打通车内娱乐、内容和云服务，实现移动办公、娱乐休闲等智慧生活场景。

自从贾跃亭和乐视网陷入财务危机之后，FF的新能源汽车研发也似乎停滞，但贾跃亭不断地以FF 为由推迟回国。

2月14日，FF在美国加州举办的第一次全球供应商峰会上曾透露过FF已成功完成股权融资，随后市场曾猜测背后的金主为恒大。