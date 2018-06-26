货币基金快速赎回受限-银行T+0理财优势渐显

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

证监会和人民银行日前发文对货币市场基金的快速赎回作出限制，目前影响渐渐传导到银行，近日有银行发布公告称，目前在售的T+0理财产品，对接货币基金的产品不再可以快速（T+0）赎回，而银行自己的T+0理财产品快速赎回不受限制。据了解，目前银行T+0理财产品的年化收益率与货币基金类似，如果可以快速赎回，则优势相对明显。

快速赎回设限利空基金

6月初，中国证监会与中国人民银行联合发布《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》。其中最重要的一点就是对单个投资者在单个销售渠道持有的单只货币市场基金单个自然日的“T+0赎回提现业务”提现金额设定不高于1万元的上限。由于T+0理财规模最大的余额宝对接的是天弘基金，因此余额宝此前也已经发布公告，6月6日起将单日T+0快速赎回提现额度调整至1万元。

《指导意见》自2018年6月1日起正式施行，考虑行业机构落实《指导意见》要求需要一定时间，对改造存量业务额度上限给予1个月过渡期，对改造存量业务垫支模式给予6个月过渡期。据了解，目前大部分货币基金都已经发布公告，宣布在6月底之前按新的赎回方式提供赎回服务。

银行开始采取行动

记者注意到，《指导意见》的影响目前已经从基金公司转到银行端，近日，浙商银行发布公告称，根据《指导意见》的相关要求，该行将于2018年6月28日开始，对增金宝产品的“T+0快速赎回业务”功能进行调整，具体包括：6月28日起，增金宝产品中已对接的货币基金不支持快赎功能。客户的账户可用余额将不包含已持有的增金宝产品中的货币基金份额。6月28日起，增金宝产品的申购规则将调整为全部申购快利加产品（智能存款），快利加产品支持快赎功能，其申购和赎回业务无金额限制。

据了解，浙商银行的增金宝类似于中信银行的薪金宝、华夏活期通、渤海银行的添金宝、泰隆银行天添向上等，都是银行的现金管理类理财品牌，一家银行同时跟几个基金公司合作，推出几款不同的T+0理财产品。

根据《指导意见》的要求，除取得基金销售业务资格的商业银行外，禁止其他机构或个人以任何方式为“T+0赎回提现”业务提供垫支。也就是说商业银行的相关产品还是可以提供“T+0赎回提现”的。记者在其他几家银行官网并未发现T+0理财产品快速赎回政策调整的消息，而浙商银行本次似乎是“主动”终止了合作基金的快速提现服务，而且连1万元的门槛也没保留。分析人士认为，这或许是浙商银行有意重点扶植自己的T+0理财产品——快利加。

银行T+0理财要翻身

记者了解到，目前大部分银行都有T+0理财产品，此类产品流动性堪比活期存款，但收益率比活期存款高出10倍的理财产品。这类产品在过去几年，因为投资起点比余额宝高很多，但其他特点类似，而受到了余额宝等宝宝类产品的挤压。很明显，这次人民银行和证监会下发的《指导意见》对银行T+0理财产品是利好。同余额宝相比，在年化收益率相似的条件下，银行T+0理财产品的流动性无疑更高。如截至6月23日，余额宝的7日年化收益率为3.769%，而中信银行薪金宝华夏版7日年化收益率为4.392%，浦发天添盈2号最新的年化收益率为4.05%，泰隆银行天添向上七日年化收益率为4.25%。

虽然从理财产品的投资规定来看，标准化的银行理财产品，投资起点至少5万元，这样的投资起点，在余额宝没有“限购”时可能是一种劣势，但是余额宝限购之后，反而成了一种优势，金额较大的市民，会放弃余额宝，选择银行的类活期产品。