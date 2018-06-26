特朗普欲“抓了就赶”非法移民-称驱逐那些“侵入”美国的非法移民，无需法官介入或走法律程序

杜 鹃（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普24日说，应即刻驱逐那些“侵入”美国边境的非法移民，无需法官介入或走法律程序。

批评人士说，特朗普这种想法可能违反美国宪法。

称美移民体系就是笑话

特朗普当天在社交媒体“推特”把跨越美国与墨西哥边界、非法进入美国境内的人称为“入侵者”。

“我们不能让这些人侵略我们的国家，”特朗普说，“有人进来时，我们必须立刻把他们送回他们来的地方，不用法官（审理）或走法律程序。对好的移民政策和法治而言，我们的（移民）体系就是笑话。”

“我们的移民政策遭全世界取笑，对那些依法接受（移民）体系审查、等待多年的人而言非常不公平，”特朗普说，“难以容忍这些人侵入我们的国家。强大的边境，没有犯罪！”

特朗普在2016年竞选总统期间提倡对非法移民“零容忍”，去年1月就任后不断强化边境保护。他今年4月签署公告，向与墨西哥接壤的西南边境派遣国民警卫队，以协助打击非法移民。

“零容忍”政策惹麻烦

特朗普24日在“推特”写道，大多数非法入境的儿童没有父母陪伴即抵达美国境内。

两个多月前，特朗普政府开始对非法移民执行“零容忍”政策，要求各边境州的联邦检察官打击非法越境初犯者。

依据这项政策，美国政府在西南边境从非法越境的父母身边带离大批未成年子女，一些情形下强制带离年幼儿童，招致联合国等国际组织和国内外舆论批评。

压力之下，特朗普20日签署行政令，叫停这一做法。但已经被拆散的家庭难以团聚近些天依然是媒体关注焦点。一些人批评，即便与父母在一起，未成年人也不应该受拘押。

被批可能违反美国宪法

不清楚特朗普所谓“驱逐”方案只涉及非法入境者，还是包括那些申请庇护的人。法新社报道，经由美墨边界进入美国的非法入境家庭几乎全部申请了庇护。

前总统贝拉克·奥巴马执政期间，对没有严重犯罪记录的非法移民实施“抓了就放”政策。那些人可以一边在美国生活，一边等待移民法庭传唤。另一些人被关押在移民拘留所和地方监狱内。

不经审理就驱逐涉嫌非法入境的人可能违背美国宪法。美国全国有色人种协进会法律辩护基金会主席谢丽琳·艾菲尔在“推特”写道：“总统刚刚强硬提议结束庇护，不给移民提供正当法律程序。”

美国民权联盟移民权利项目副主任李·勒伦特说：“政府不能简单地撤销所有涉及移民的程序。必须走正当法律程序。这不是选择题。”