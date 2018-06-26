谋共同方案,欧盟国家讨论移民问题-德法暗示欧洲准备与北非的移民来源和途经国合作，以缓解移民潮

吴宝澍（新华社专特稿）

欧洲联盟部分成员国领导人24日在布鲁塞尔召开非正式工作会议，讨论非法移民议题。

意大利领导人提出一份文件，阐述意方主张。德国和法国领导人会后暗示，欧洲准备与北非的移民来源和途经国合作，以缓解移民潮。

这场会议由德国总理安格拉·默克尔召集，欧盟28个成员国中的16国领导人出席。会上，意大利总理朱塞佩·孔特请其他领导人阅读一份文件。

意方文件说，“任何人登陆意大利，即登陆欧洲”，而欧盟现行的避难申请受理准则，即《都柏林条例》“过时”“自相矛盾”，应予彻底改革。

现行《都柏林条例》2013年生效。依据这项条例，通常由寻求庇护者进入的第一个欧盟成员国受理庇护申请。

2015年，超过100万寻求庇护或改善生活的人从中东或北非偷渡地中海进入欧洲，形成“欧洲移民危机”。移民潮后来减弱但持续至今，意大利、希腊和西班牙是这类移民入欧的三大“门户”国家。过去4年，超过60万移民非法进入意大利。

意大利新一届政府本月1日就任，持强硬反移民立场，要求欧盟其他成员国分摊移民、减轻意大利所承受的压力。孔特拿出的文件说：“每一个成员国设定接受经济移民（即寻求改善生活的移民）配额；这是必须遵守的原则，对不欢迎难民的成员国必须规定充分的资金惩罚措施。”

默克尔会后告诉媒体记者，对移民问题“外部”因素，与会领导人强调欧盟2016年与土耳其达成的协议是范例，认为必须支持利比亚海岸巡逻队履行职责，希望与其他移民来源国达成类似协议。

欧盟2016年3月与土耳其达成一项协议。依据协议，从土耳其进入希腊的所有“新的非常规移民”将被送回土耳其，欧盟为土方安置难民提供资金。在这项协议的作用下，非法进入希腊的移民人数从2015年据估算86万下降为2017年的3万。

时任意大利政府2017年与利比亚政府达成一项协议，由意方向利方海岸巡逻队提供资金和培训，支持利方拦截偷渡船。非法进入意大利的移民人数从2017年的11.9万下降至今年迄今1.4万。

就“内部因素”，默克尔说，一方面不能让移民入境的国家独自应对所有问题；另一方面，移民不得自主选择在哪个国家提交庇护申请。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙告诉媒体记者，“我们将采取的方法”包括“与欧盟以外的（移民）来源和途经国面对面合作”；这些国家包括利比亚等非洲国家和巴尔干地区国家。