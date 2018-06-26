为了保护生态环境-威尼斯水上巴士 开始用生物柴油

晨报记者 徐惠芬 综合报道

意大利盛产橄榄油，而该国著名的水上城市——威尼斯，不仅把橄榄油当作食用油，还用来当燃料。据俄罗斯卫星通讯社25日报道，为了保护生态环境，威尼斯的主要交通工具——水上巴士将用橄榄油和其他植物油工作。

可以大大减少有害排放物

据俄罗斯卫星通讯社25日称，威尼斯市政府已经与当地交通公司、能源公司达成协议，该岛主要交通工具——威尼斯水上巴士开始使用橄榄油及其它植物油工作。

威尼斯市政府称，使用橄榄油和植物油的做法，可以大大减少有害排放物，对环境大有裨益。此前，这些水上巴士主要都是靠柴油工作。

当然，这些水上巴士并不是把橄榄油和植物油直接当作燃料，而是回收使用过的橄榄油和植物油，然后再加工成生物柴油。用过的橄榄油和植物油主要收集自威尼斯当地饭店，尤其提供油炸海鲜菜品的饭店。

能源公司的发言人解释说，这些橄榄油和植物油经过过滤后，再由生态加工厂加工成生物柴油，供威尼斯的水上巴士使用。

这项生态实验将持续至今年10月，为此，将生产总计5100吨生物柴油。生物柴油的价格与目前一般柴油价格差不多。

三年内禁止新开披萨店等

作为世界物质文化遗产和国际著名旅游胜地，威尼斯每年大约吸引3000万游客，而居民总数仅5万。巨大的游客数量，对这个水上小城的环境造成巨大压力。

为了更好地保护威尼斯脆弱的生态环境，除了让水上巴士启用生物柴油外，当地政府还对商业经营法、建筑法、卫生法等进行大调整。

威尼斯上月刚刚颁布了一条新法令，未来3年内，威尼斯市以及所辖的两座小岛穆拉诺和布拉诺禁止新开披萨店、烤肉店和路边小吃摊，以管控游客边走边吃的行为，减轻空瓶和饭盒垃圾泛滥的情况。

威尼斯市长布鲁尼亚罗说，新规旨在控制城市垃圾数量，阻止游客在教堂台阶、历史名桥以及运河堤岸吃快餐。

另据报道，意大利威尼斯议会已经通过市政府加强城市管理议案。受新管理法规限制的影响，经过3年的过渡期，今后威尼斯景区快餐店的顾客只能在店内就餐，不能将食品带出店外食用。