过半自民党议员支持安倍连任党首-日本自民党9月选举党首，前首相小泉纯一郎之子成为多方拉拢对象

刘秀玲（新华社专特稿）

日本共同社24日发布的调查结果显示，过半数自由民主党籍国会议员支持首相安倍晋三连任党首。

党首选举定于9月举行，自民党各派系摩拳擦掌。前首相小泉纯一郎之子小泉进次郎成为多方拉拢对象。

安倍支持率大幅领先

自民党拟9月7日公示党首候选人，同月20日投票。除了安倍，总务大臣野田圣子、自民党前干事长石破茂参选意向明显，政策调查会长岸田文雄、第一副干事长小泉进次郎没有明确表态。

共同社采访73名无派系的自民党籍国会议员，以了解投票意向，其中31人、即大约四成支持安倍连任； 两人支持石破，两人支持野田，一人确定不选安倍，其余37人没有决定支持人选。

自民党籍国会议员共405人。党内派系中，最大的细田派、副首相麻生太郎执掌的麻生派、干事长二阶俊博率领的二阶派支持安倍。三派国会议员总数为197人，加上无派系议员，现阶段确定支持安倍的自民党籍议员共计228人，超过总人数一半。

党首由国会议员、地方党员和支持者投票选出。后两者的意向不明朗。共同社16日至17日面向普通民众的调查显示，自民党支持者中，45.9%支持安倍连任，石破得票率为18.1%，岸田3%，野田2.5%。

小泉纯一郎之子人气高

小泉进次郎是安倍继任者的热门人选之一，在一些民意调查中支持率甚至超过安倍。不过，这名“明星议员”近来多次公开批评安倍政府。共同社报道，为拉拢小泉，各方暗自较劲，自民党内暗流涌动。

本月6日，小泉就自民党确定《公职选举法》修正案公开批评说，内阁就安倍陷入的森友学园、加计学园丑闻“拿不出结论，这种事倒是能拿出结论来。担心国民会怎么看我们”。

新潟县知事选举10日投票前，自民党高层再三邀请小泉为自民党候选人加油，均遭拒绝。

小泉今年3月召集大约30名年轻议员组成建言小组，讨论首相官邸主导一切的现状。安倍身边人士告诉共同社记者：“要重新审视首相官邸主导机制，就是要挑战安倍一人独大局面，显然是要与首相保持距离。”

小泉在2012年党首选举中投票给安倍的对手石破。石破2014年9月出任地方创生担当大臣后，小泉作为直属政务官与他共事一年多。石破方面承认，定期与小泉接触。

另一名潜在候选人岸田任命小泉担任政策调查会改革组事务局长，试图拉拢。

不清楚小泉这次是否参选或支持谁。他24日在大阪告诉媒体记者：“谁参选，谁不参选还不清楚，我会好好考虑到最后。”

党首选举局势仍有变数

自民党石破派共有国会议员20人，岸田派48名议员遵从岸田决定。党内第三大派系、有55名议员的竹下派，最小派系石原派还没有作出决定。

石破在地方人气较高。2012年9月党首选举中，石破在首轮投票中凭借地方票优势大幅领先综合得票第二的安倍。但由于决胜投票不计地方票，安倍凭借国会议员支持胜出。

共同社报道，鉴于不少国会议员没有决定支持人选，加上地方意向不明朗，党首选举局势仍有变数。