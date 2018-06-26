夏日潮生活新玩法，广发信用卡带你体验

炎炎夏日，超in（潮，流行）生活当然离不开吃喝玩乐买买买！广发信用卡近日开启今年第一期广发分享日，联合本来生活、滴滴出行、京东、猫眼娱乐、苏宁易购、万宁、唯品会、星巴克、优酷等九大当红品牌，为年轻人的超in生活带来半价福利。在覆盖美食、购物、出行、视频、生鲜等多元消费场景基础之上，广发信用卡推出更具科技感、更时尚、更有爱的消费新体验，充分诠释信用卡带来的超in生活新玩法。

科技新玩法：AR美妆试色没烦恼

去年的广发分享日已经将可穿戴技术、AI机器人、AR室内导航等新科技运用到一张小小的信用卡上，以好玩、有科技感的方式连接客户消费场景。今年，科技赋能的广发信用卡又有新玩法，而且更加酷炫。

今年广发信用卡携手电商唯品会联合周生生、华为、斯凯奇、美宝莲、欧莱雅五大品牌打造了一座好物馆，为消费者带来全新的科技体验。6月13日，科技迷们在正佳广场4楼的好物馆可以偶遇未来战士，同时还能看到磁悬浮展柜中漂浮的首饰，欣赏270度足球回放。对爱美的小姐姐们来说，千万不要错过好物馆中展示的AR美妆技术。这项技术可以说大大缩短了试妆的流程，小姐姐们只要在平板电脑上动动手指，就能随心体验各式妆容，省去买化妆品时不停试色又要擦除干净的烦恼。需要提醒各位小姐姐的是，广发分享日期间，用广发信用卡在唯品会消费最高可享受满150元减75元优惠。

时尚新玩法：吃喝玩乐 半价狂欢

作为时尚界的网红信用卡品牌，广发信用卡早在2009年就率先在业内推出客户专属活动“广发分享日”，开创了信用卡行业市场化营销的时尚先河。9年来，广发分享日活动一直以年轻客户的时尚追求为风向标，紧跟时尚趋势，联合时下最红最受年轻人欢迎的品牌跨界合作，让用广发信用卡半价吃喝玩乐成为了城市白领的新时尚。

本期广发分享日同样没有让时尚达人失望，广发信用卡联合另类生鲜电商本来生活、大牌咖啡星巴克、一站式电影平台猫眼电影、出行巨头滴滴以及京东、苏宁、万宁、优酷等诸多品牌和线下数千家商户，为用户提供覆盖吃喝玩乐的时尚体验。即日起至7月27日，使用广发信用卡在优酷视频最高可享价值56元VIP季卡买一送一优惠、本来生活最高可享满80元减40元、星巴克买一送一、京东可享满80元减40元、苏宁最高满100元减50元、万宁满80元减40元。

有爱新玩法：发现精彩 慈善义卖

今年恰逢广发希望慈善基金成立十周年，多年来，广发信用卡始终让企业发展成果惠及全社会，开创“信用卡+慈善”新模式，与消费者、合作伙伴携手走出了一条可持续的慈善之路。今年，广发信用卡将慈善融入到广发分享日活动，推出“有爱分享日”，让持卡人在消费的同时奉献爱心。

广发信用卡一直以科技创新作为业务发展的驱动力，在慈善方面持续用科技推动慈善创新，洞察持卡人消费需求和慈善需求，打造“科技发现爱”的慈善平台。本期广发分享日特别在“发现精彩”APP上设立了慈善义卖活动专区，活动期间，专区开展商品半价或买一赠一秒杀活动。活动结束后，义卖所得善款将全部划入广发希望慈善基金，用于资助小学生、捐建希望厨房和亲情屋。截至2018年5月初，广发希望慈善基金已经募集7500万元善款，直接帮助了1.5万多名大中小学生，改善了15万名贫困山区孩子的生活境况。

(刘志飞）