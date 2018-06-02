东航招聘空乘，报名人数接近万人-空姐预备队伍中出现“00后”

晨报记者 徐妍斐

有没有把微笑常挂脸上待人接物是否足够有亲和力、外语能力如何有没有其他特长……昨天，在中国东方航空年度空乘社会招聘的初试现场，年轻靓丽的应聘者们一一面对这些考验。

据透露，随着航空公司飞机数量的增加，对空乘等机组人员的需求也在逐年增加。而在“95”后乃至“00后”面孔出现的如今，如何在个性化之余保持住服务意识和亲和力，是新一代空乘们必须具备的职业素养。

报名多但本地籍不算多

据透露，中国东方航空现有飞机600余架，如今以每年引进50架飞机的速度扩展机群，预计到2020年可达800多架。有新的飞机，就需要新的机组，飞行员、空乘、安全员的招聘都需要进行。

继去年在杭州大规模招收一批空乘后，这次在上海，东航再次启动了社会招聘。此次招聘面向大专及以上学历，最低年龄限制为18岁，最高年龄限制为32岁，应聘者将要参与一周的严格考验。

“报名人数接近一万人，按照以往经验，前来初试的会占到投递简历人数的六到七成，这次约有6000多人参加这两天的初试。”东航相关负责人介绍。

想要成为一名空乘可不容易，本周的周一、周二为初试，周三到周五为复试。初试对应聘者的仪态仪表、表达沟通等做初步检验，当场宣布进入复试的名单。复试则进入深度面试，并将对应聘者进行英语能力、心理状态等测试。复试合格者，才能进入下一轮的体检，过关后参与专门的培训课程，培训课程全部合格后，才能真正入职成为一名空乘。据介绍，此次东航预计录取人数约2000人，也就是说录取比约在1:3。

记者了解到，虽然在上海招聘，但本地籍的应聘者并不算多，有人来自辽宁，有人来自昆明，也有人来自广州。应聘者的专业五花八门，工作经历也是各式各样。

除了想成为空姐的，还有想成为空少的。据介绍，近年来空乘中男性的比例在不断增高，东航内部男性空乘已经占到约20%。在这次招聘中，也来了许多器宇轩昂的男青年。他们中有的人还同时申请了两个岗位，又应聘空乘、又应聘安全员，想要“双重保险”圆飞机梦。

有“00”后也有“宝妈”

记者了解到，由于还有大专及以上学历这道砍，因此此次招聘仍然以90后和95后为主力。不过，最低年龄限制18岁，意味着应聘队伍中将出现首批“00后”。

李小柳出生于2000年8月，吉林人，就读于郑州一所航空职业学校，今年大专三年级。得知这次上海的招聘，她在家人的支持下赶赴上海参加招聘。她告诉记者，自己从小就喜欢坐飞机，一直很羡慕空姐。别人问她当空姐很辛苦，有没有心理准备，她说，虽然飞机颠簸人会很累，但是这不会影响她的选择。早在学校，她就学习过作为一名空乘人员应保持亲和力，如何待人接物，此次参加招聘虽然有些紧张，但不会忘记微笑，会把老师教过的东西运用到面试中。

初试的面试考官告诉记者，新一代“90后”“00后”基本是独生子女家庭出身，从小得到家庭宠爱，个性更强。尽管来参加招聘的每个年轻人都想尽力表现好自己，但在空乘行业尤为看重的“亲和力”上面表现还是会有差别。

“有人面试全程带着自然大方的笑容，给人很亲切的感觉，但也有人在紧张之下板着脸，你让他笑他也笑不出来。这种在亲和力上的差异，会对初试的筛选有影响。”记者在初试现场看到，大多数应聘者进入房间中就面带笑容，显得“有备而来”，但也有经验不足者神情紧张。

有一名来自机场地勤的应聘者在现场颇为引人注目。她今年已经30岁，并且育有一个宝宝，此次来应聘受到了家庭很大的阻力，但她为了圆自己的空姐梦还是毅然前来报名。“过去我在机场工作的时候，我就非常羡慕空姐们。如今有了宝宝，我还是想为自己的梦想再努力一次。相信我也有自己独特的优势。”

服从规则下展现自己

昨天的初试现场，应聘者们十人一组参与群面。先进行证件检查和录指纹，随后进入考场，依次站到木地板上已经标出的圆点位置之后。每个人先进行简单的自我介绍，随后由1号应聘者领头，所有人排队走动绕两圈，考察走姿仪态。

如何在简单的自我介绍中最大程度展现自己的特色，是应聘者们最需要考虑的事。昨天，记者观察了三组应聘者的初试，有人仅简单报了自己的学校、身高、体重，但也有人将自己的外语能力等级考试成绩、奖学金、舞蹈特长、社会实践经历等加以介绍。

记者注意到，大多数应聘者都按要求穿正装，且服饰较为统一，女生为白衬衫配黑色及膝裙。不过，也有的应聘者穿着独特，比如穿不同颜色的上衣，甚至全套湖蓝色，十分醒目。对于这种不同的穿法，面试官也向她抛出了“你觉得你这样穿是加分还是减分”的问题。

在一溜儿高挑的应聘者中，也会出现身高相对较低的女生。此次招聘对身高的最低要求是1.63米，这与很多人对空姐都是大高个的印象不同。一名相对小个子的女生被问及身高问题时反应很快：“我手长，我能摸到2米12。”据介绍，空乘对身高有要求，是因为有从行李架上拿取东西的需求，因此要求应聘者能摸高到2米12的位置。

记者了解到，除乘务员面试外，周三起还将展开对航空安全员的初、复试。