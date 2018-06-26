恒大强势进军高科技 入主FF布局新能源汽车

曾创下2017年派克峰赛事纪录的FF91，在大洋彼岸的中国成为了业界最为关注的焦点。6月25日，恒大正式入主美国新能源汽车公司 Faraday Future（下称FF）。

恒大成FF新东家

将委派董事长进驻

公告显示，恒大集团旗下恒大健康（HK.0708）以67.467亿港元收购香港时颖公司100%股份，从而获得45%的Smart King公司股份。

此前，时颖投资20亿美元（已投入8亿美元）占Smart King公司45%股份，原FF股东以FF公司作价入股占Smart King33%股份，公司管理层占22%股份。

这意味着，恒大已成为Smart King第一大股东，正式入主FF，恒大将委派集团董事局副主席、总裁夏海钧担任Smart King公司董事长。相关交易已在6月18日通过美国外国投资委员会（CFIUS）的审批。

据了解，Smart King全资持有“FF美国”和“FF香港”，而备受关注的广州南沙研发生产基地则由FF香港全资持有。这样的架构安排，就可以在中国同步应用FF 美国全球领先的新能源汽车技术，等于恒大把世界先进的新能源汽车技术全面引入中国，将助力中国汽车工业转型升级，增强核心竞争力，推动中国从汽车大国走向汽车强国。

汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是新一轮科技革命和产业变革的重点领域。《中国制造2025》明确指出，支持电动汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，推动新能源汽车同国际先进水平接轨。恒大年初也提出要积极拓展高科技产业，重点布局新能源、人工智能、机器人等领域。业内人士认为，恒大成功入主FF，标志着恒大成功打响进军高科技的第一枪，为公司打造百年老店奠定坚实基础。

技术优势弯道超车

恒大高科技加速布局

据了解，FF91历时4年研发，多项性能和技术指标均达到世界顶尖水平，其all in one的产品理念，将运动性能、驾驶乐趣，和人工智能、超级互联网相融合，拥有诸多开创性以及颠覆传统驾驶的用户体验，如百公里加速时间为2.39秒，最高续航里程700公里，搭载30多个智慧感测器和智能升降3D镭射雷达，拥有无人自动泊车、面部识别技术、无缝进入系统等先进技术。同时，其构建了智能互联生态系统，拥有多达10块超级大屏、光速网络入口，打通车内娱乐、内容和云服务，实现移动办公、娱乐休闲等智慧生活场景。

这些突破性技术源于行业最顶尖的核心研发团队。包括研发与工程高级副总裁NICK SAMPSON 曾任特斯拉 Roadster、Model S总工程师和莲花汽车全球首席工程师； 动力系统高级副总裁PETER SAVAGIAN曾任通用汽车电力传动总负责人； 全球制造高级副总裁DAG RECKHORN曾任特斯拉制造总监在内。

目前FF在全球拥有超1000名新能源汽车、计算机算法、互联网、信息系统、人工智能等方面的科研专家。在中美两地提交申请专利接近1500件，获得专利超过380件，如大负载电力输出技术及T型逆变器率先获得美国专利，自主研发的充电设备效率达200千瓦/小时。

恒大年初提出要积极拓展高科技产业，重点布局新能源、人工智能、机器人等领域。在此次股权变更之后，这些世界顶尖技术将全面引入中国。据了解，Smart King 全资持有“FF美国”和“FF香港”，而备受关注的广州南沙研发生产基地则由FF香港全资持有。这一股权结构相当于打通中美之间的技术壁垒，中国同步应用FF 全球领先的新能源汽车技术。这对于助力中国汽车工业转型升级意义非凡。

“西方国家的传统汽车工业已发展上百年，至今已形成巨大的技术优势和专利垄断”，行业专家指出，发展新能源汽车让大家回到同一起跑线上，这无疑是我国汽车产业实现“弯道超车”的重要机遇期，这需要中国企业的共同努力。

业内人士表示：“目前国内电动汽车企业的技术与世界巨头差距明显，此次恒大入主FF，全面掌握全球最先进的技术，并做到研发同步共享，有助于实现中国汽车强国的战略目标。”

（文/李悠然）