摩拜在沪推半年卡被指试水“免押金”-用户花100元购买半年卡便可秒退押金并享受免费骑行

晨报记者 张 立

近日有网友声称，摩拜单车已在上海推行免押金服务，用户只需要购买月卡即可退还原先支付的押金。对此，记者从摩拜相关负责人处了解到，所谓的“免押金”其实是摩拜新推出的一项市场活动，用户只需购买半年卡便可秒退押金并享受免费骑行的福利。

6月11日，摩拜单车宣布在全国百城推行免押金服务，但是这些城市之中并不包括上海，有业内人士分析表示，摩拜此次的半年卡活动或许是对即将在上海推行的免押金服务的一次试水。

购买半年卡可退押金

“摩拜可以退押金了，但需要花100元买一张摩拜的半年卡。”近日，有网友表示，在使用摩拜单车时，发现原先被摩拜单车收取的押金已经可以退还，且这次退还押金后还能继续照常使用单车。就此，记者在摩拜App上看到，一场“半年卡，无限骑”的活动已经开始，体验发现，每一位摩拜用户购买该半年卡需要花费100元，而这100元的费用则是在原先交纳的299元押金内扣除，购买半年卡后，用户的账户便会自动退还199元的押金。

有市民表示，虽然退还的押金数额是199元，但是花100元可以免费骑行180天，这样的付费模式可以接受。但是也有市民表示，对于并不经常使用摩拜的用户来说，如果摩拜直接在上海推行免押金服务或许更加实惠，“不用买什么月卡，想用的时候就付费，半年下来骑车的费用可能也不需要100元。”一位市民说道。

记者从摩拜相关负责人处了解到，这是从上周开始摩拜推出的个别市场活动，除了上海之外，活动还涉及北京、广州、深圳、西安这四座城市，用户只需要点击购买半年卡，便可以享受到180天免费骑行的福利，而这次活动与摩拜整体免押金的战略并无冲突。

免押金计划持续进行中

早在6月11日，摩拜单车宣布启动全国百城无门槛免押，6月25日，无门槛免押金城市再扩容，其中包括天津、武汉、南京、宁波、金华等19座城市，但是始终未涉及到上海。摩拜相关负责人告诉记者，摩拜的免押计划在持续进行中，在不久后将会有更多城市加入免押金骑行行列，不久后的将来上海就会推行免押金服务。

有业内人士分析，摩拜此次的半年免费骑行活动或许可视作是对即将在上海推出的免押金服务的一次试水。共享单车行业已进行一轮洗牌，在停止烧钱模式后，几家单车企业比拼的就是如何更加精细化地运作。免押金无疑是对共享单车企业提出了更高要求。

该业内人士表示，目前，上海尚存的单车企业仅剩下摩拜、ofo 小黄车和哈罗单车，哈罗在上海早已开始推行芝麻信用免押金的服务，但原先凭借芝麻信用免押金的小黄车却在上海悄然恢复押金模式，对企业而言，押金是一笔不小的数目，大量的资金沉淀也会给共享单车企业带来部分收益。在目前盈利模式尚未清楚的情况下，企业需要探索的是一条在选择免去押金后，还能继续盈利的道路。