上海92号汽油每升降4分钱

晨报记者吴正彬报道 国家发改委发布通知，自2018年6月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨均下调55元。上海油价下调后价格：92号汽油7.23元/升，降0.04元/升；95号汽油7.69元/升，降0.05元/升；0号柴油6.88元/升，降0.04元/升。

本次调价是2018年第五次下调，本次调价过后，2018年成品油调价将呈现“七涨五跌一搁浅”的格局。下一次调价窗口将在2018年7月9日24时开启。

隆众资讯成品油分析师丁旭介绍，此次调价后，今年汽油累计涨幅为535元/吨，柴油涨幅520元/吨。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将少花2元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一千公里费用减少3元左右，空调的使用让油耗会有小幅上涨。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一千公里，燃油费用减少20元左右。本次调价，对车主及物流业成本而言，影响微弱。