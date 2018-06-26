[今天是第31个国际禁毒日]-坚决不吸第一口！-5名戒毒人员讲述“第一口毒品”是怎么吸上的

晨报记者 倪 冬



想要戒断毒瘾究竟有多难？

一个吸毒者曾如此描述戒毒的艰难：“一百个戒毒的人中，九十九个人是戒不掉的。”那还有一个人是怎么戒掉的呢？她说：“那个人就是死人！”

一名禁毒志愿者直言，戒断毒瘾最有效的办法，就是“远离毒品，坚决不吸第一口”。

今天是第31个国际禁毒日，今年也是《禁毒法》实施10周年。这5名戒毒人员讲述了他们究竟是在什么样的情况下，因为吸食了第一口毒品而无法自拔。

1、刘某，男，上海人，42岁

问：“第一口毒品”是怎么吸上的？答：2005年，我因为做生意小有成绩，认识了一些所谓的老板，因为应酬的形式不仅仅局限在烟酒吃请方面，还在吸食毒品上。我第一次吸食毒品是在KTV里，和一个老板谈生意，从此之后走上不归路，当时以为冰毒不算什么毒品，只是一种消遣应酬。

问：毒品带给自己伤害最大的瞬间是什么？

答：我因为吸食毒品被强制隔离戒毒两年，在这两年里，我父亲和我断绝父子关系，母亲气得卧病在床，妻子和我离婚，我真正体会到了妻离子散，家庭破碎的滋味。

问：戒毒究竟有多难？

答：我的朋友只要吸毒的，我从来没有看到一个戒毒成功的。

2、朱某，男，安徽人

问：“第一口毒品”是怎么吸上的？

答：2013年，我从安徽老家来到上海，开了一个小店，生意还算不错。有一天老家的表哥来上海找我，晚上我们一起打牌，他介绍我吸毒“溜冰”，我当时真没觉得有什么，在棋牌室就溜了两口，从此之后一发不可收拾，直到今天来到戒毒所，才知道自己是那么的愚昧。

问：毒品带给自己伤害最大的瞬间是什么？

答：我年迈的母亲从老家赶过来看我，泪流满面，我觉的很对不起我母亲，羞愧难当，都是毒品害了我。

问：戒毒究竟有多难？

答：我是第一次来到戒毒所，吸食毒品也没有多长时间，对毒品并没有多大的瘾，我认为我可以戒掉毒品，只要我能够坚持。

3、李某，男，四川人，30岁

问：“第一口毒品”是怎么吸上的？

答：第一次吸食毒品是16岁，和社会上的朋友一起打游戏机，一起混的老大经常“溜冰”，我们就一起玩了。

问：毒品带给自己伤害最大的瞬间是什么？

答：最大的伤害，我觉得就是现在没有自由。

问：戒毒究竟有多难？

答：我也不知道自己能不能真正戒掉。

4、杨某，男，上海人

问：“第一口毒品”是怎么吸上的？

答：我是开长途货运的，经常国内跑来跑去，我们跑货运的也形成了一个小圈子。

2009年，有个朋友介绍我们玩这个，说像抽烟一样，开车不会累。我们就在高速路上一个服务区开了个包间，一群人在里面玩。

问：毒品带给自己伤害最大的瞬间是什么？

答：因为我的原因，家里没有了收入来源，我感觉很对不起他们！

问：戒毒究竟有多难？

答：我感觉比较难，不过，我还是很想戒掉的，这东西真是太害人了！

5、赵某，男，上海人，55岁

问：“第一口毒品”是怎么吸上的？

答：我是从年轻的时候就开始玩了，当时不懂事，混社会，认为“溜冰”就是赶时髦，第一次吸食毒品是在舞厅里。

问：毒品带给自己伤害最大的瞬间是什么？

答：最大的伤害就是身体垮了，心脏病、高血压，有时候闷得难受，身体就是这样完了，我感觉自己活不了多长时间了，如果再给我一次机会，我肯定不会玩的。

问：戒毒究竟有多难？

答：太难了，官司吃了好几次了，家里也没人联系了。