把人吃吐血的“瓠子”到底是什么蔬菜？-其实上海人常吃，但发苦的有毒一定要全锅扔掉

顾振华

●沪上最权威的食品安全问题专家

●从事食品行业超过30余年

●原上海市食品安全委员会办公室副主任、原上海市食品药品监督管理局副局长

●现任上海市食品安全工作联合会会长



晨报记者 徐妍斐

最近，一种叫做“瓠（hù）子”的蔬菜出名了，有媒体报道，有人吃了一盘带苦味的瓠子烧肉，结果居然吐血水了。瓠子是什么？难道它不能吃？

记者为此专门请教了上海市食品安全工作联合会会长顾振华，来揭露瓠子的“真面目”。

苦瓠子放倒65岁老伯

据外地媒体报道，最近武汉的一名陈老伯因为一盘瓠子烧肉被放倒了，甚至还吐出了血水，把家里所有人都吓坏了。

原来几天前，陈老伯用自己种的瓠子做了一盘瓠子烧肉，老伴尝了一口后觉得好苦，连忙将菜吐出，想要把菜倒掉。

陈老伯赶紧拦下老伴，自己也尝了一口，发现是挺苦的，但他转念一想：这可能和苦瓜一样能清火，于是自己一个人将菜吃了大半，老伴则一口没吃。

一小时后，陈老伯突然感觉身体极度不适，然后便开始呕吐和腹泻，当他把胃里之前吃下的东西吐完后，竟然还吐出了血水。家里人立即把他送到了医院。通过检查显示，陈老伯有肝肾功能损害，医生在为他做胃镜检查时，发现他胃里有广泛性渗血和糜烂。结合陈老伯中午的饮食，医生诊断为食物中毒。后来经抑酸、护胃、抗感染等对症治疗，陈老伯已脱离危险，目前各项生命体征平稳。

而此前，石家庄、扬州等地也发生过食用苦瓠子后中毒送医的情况。

瓠子到底是什么？

瓠子，又名夜开花、瓠瓜、葫芦瓜，味清淡，品质柔嫩。其含有蛋白质及多种微量元素，有助于增强机体免疫功能。同时，瓠子中含有丰富的维生素C，能促进抗体的合成，提高机体抗病毒能力，它还有解暑消肿的功效。

上海市食品安全工作联合会会长顾振华告诉记者，瓠子这种学名可能知道的人不多，但其实上海人也经常吃，叫它夜开花。而夜开花发苦不能吃，其实是一种食品安全常识，食品安全专家常常对此进行科普宣传，作为有毒有害植物来对待。“发苦的瓠子和不发苦的瓠子并非在品种和成熟度上有差别，而是因为生长过程中因为土壤环境等因素影响而产生了区别。有的瓠子之所以发苦，是因为形成了对人体有害的生物碱。”

据介绍，瓠子并不是一种罕见蔬菜，在菜场上就能买到，但发苦的瓠子在上海地区还比较少见。顾振华表示，家里吃瓠子前，最好用舌头舔一下去皮的瓠子肉，有苦味即有毒，不可食用。不要以为烧熟煮透就可以去除瓠子的毒性，烧熟的瓠子也还是不能吃。如果烹饪了苦瓠子，一定要把切苦瓠子的菜刀和烧菜的锅清洗消毒，连同锅里的其他食物一起丢掉。