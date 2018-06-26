来源：新华网

2014年11月28日，在陕西省延安育才红军小学校史室，小讲解员胡馨予在为同学讲解校史。新华社记者 丁海涛 摄

新华社北京6月25日电 题：在新时代党的阳光照耀下前进——习近平总书记关心关怀青年和青年工作纪实

新华社特约记者

青春，是人生中最美的那一部分，是世界上任何一种语言中最动人的词汇之一。青年，是国家的未来和民族的希望，是社会上最富有朝气、最富有创造性、最富有生命力的群体。

在革命、建设、改革各个历史时期，中国共产党始终高度重视青年、关怀青年、信任青年，对青年一代寄予殷切期望、提出严格要求。新中国成立以来，毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛等历届党和国家领导人都曾饱含深情地留下激励亿万青年的名言。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在党和国家事业发展薪火相传、后继有人的战略高度，关心青年的成长进步，为新时代党的青年工作指明前进方向。作为全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的核心、军队统帅、人民领袖，新时代中国特色社会主义国家掌舵者、人民领路人，习近平总书记多次出席青年活动，与青年谈心，给青年回信，为青年鼓劲……在广大青年心目中，总书记就是人生道路上学习的榜样、人生的导师。

2017年9月26日，在新疆疏附县托克扎克镇中心小学书法教室内，王庄铁老师在教同学们写毛笔字。新华社记者 赵戈 摄

皎皎育人意：中国梦属于中国青年

泱泱华夏，源远流长。青年一代的理想信念、精神状态、综合素质，是一个国家发展活力的重要体现，也是一个国家核心竞争力的重要因素。习近平总书记深刻指出，青春理想，青春活力，青春奋斗，是中国精神和中国力量的生命力所在。

回望历史，青春也是我们党与生俱来的优秀基因。中共一大的13名代表平均年龄仅27.7岁。从那时起，我们党取得的所有成就都凝聚着青年的热情和奉献。

十年树木，百年树人。习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上强调：“全党要关注青年、关心青年、关爱青年，倾听青年心声，做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。”他要求各级党委和政府要充分信任青年、热情关心青年、严格要求青年，为青年驰骋思想打开更浩瀚的天空，为青年实践创新搭建更广阔的舞台，为青年塑造人生提供更丰富的机会，为青年建功立业创造更有利的条件。

对于这个要求，他率先垂范，身体力行。

“五四”，一个专属于青年人的符号。每年的这一天，不仅是青年人自己的节日，更是纪念五四运动、弘扬五四精神的重要日子。回顾党的十八大以来这六年，习近平总书记夙夜在公、日理万机，但不管他有多忙，五四的时间总是留给青年人的！

——2013年5月4日，习近平总书记来到中国航天科技集团公司中国空间技术研究院，参加“实现中国梦、青春勇担当”主题团日活动，同各界优秀青年代表座谈，共话中国梦。

——2014年5月4日，恰逢五四运动95周年，在这个充满纪念意味的时刻，习近平总书记来到了五四运动的策源地北京大学，并就如何树立和践行社会主义核心价值观，与北大的师生进行了交流。

——2015年的五四青年节，习近平总书记在北京会见时任中国国民党主席朱立伦时，也谈到了两岸青年的共同成长。他说，青年是民族的未来，也是两岸的未来。我们要更多关注两岸青年成长，为他们提供更多机会和舞台，让他们多交流多交心，成为共同打拼的好朋友好伙伴。

——2016年五四前夕，习近平总书记在安徽合肥主持召开知识分子、劳动模范、青年代表座谈会并发表重要讲话。他亲切勉励广大青年要充分展现自己的抱负和激情，胸怀理想、锤炼品格，脚踏实地、艰苦奋斗，不断书写奉献青春的时代篇章。

——2017年五四前夕，习近平总书记参加了中国政法大学青年学生们的主题团日活动，勉励当代青年要树立与这个时代主题同心同向的理想信念，勇于担当这个时代赋予的历史责任。

——2018年5月2日，在五四青年节和北京大学建校120周年校庆来临之际，习近平总书记再次来到北京大学考察，同师生座谈并发表重要讲话，向广大青年提出“爱国、励志、求真、力行”的四点希望。

“古今中外，每个国家都是按照自己的政治要求来培养人的”“我衷心希望每一个青年都成为社会主义建设者和接班人，不辱时代使命，不负人民期望。”总书记的关怀足迹和殷殷话语真诚坦荡，闪耀着理性的光芒，如同一轮皎皎明月高悬空中。它向世人昭示着，中国的未来属于青年，中华民族的未来也必定属于青年！

2011年4月28日，武汉理工大学研二学生郎坤和农民工子弟学校武汉凌智小学的孩子们一起在屋顶平台上做游戏。新华社记者 程敏 摄

殷殷期望心：广大青年生逢其时重任在肩

我们党自成立之日起，就始终代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年。一直以来，党和人民对广大青年充分信任、寄予厚望。

在党的十九大报告中，习近平总书记用200余字的篇幅专门谈到青年。“青年兴则国家兴，青年强则国家强”，“中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实”……透过这些话，可以看到长江后浪推前浪的力量之巨，也能领会到这个国家对于青年的寄望之深。

2013年5月4日，在首次当选中共中央总书记后的第一个青年节，习近平总书记就来到中国航天科技集团公司中国空间技术研究院同各界优秀青年代表座谈交流。他指出，现在我们比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、更有能力实现这个目标。广大青年要勇敢肩负起时代赋予的重任，志存高远，脚踏实地，努力在实现中华民族伟大复兴的中国梦的生动实践中放飞青春梦想。

总书记的重要讲话立刻在广大青年中引发强烈反响。

“总书记十分了解青年、理解青年，他的话大道至简、朴实亲切，又语重心长、催人奋进！”

每每走进青年群体，习近平总书记都热情寄望广大青年把个人理想追求融入国家和民族的事业，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。对青年教师，他寄望成为“打造中华民族梦之队的筑梦人”；对青年工人，他寄望能够“不断谱写新时代的劳动者之歌”；对青年官兵，他强调要“争当训练尖子、技术能手、精武标兵”……而对于广大青年学子，他更是寄予厚望。

2017年5月3日是中国政法大学的学生们难忘的一天。在五四青年节和中国政法大学建校65周年之际，习近平总书记来到师生中间，并参加了民商经济法学院1502班团支部“不忘初心跟党走”主题团日活动，对团员青年成长成才提出了殷切期望。

总书记的话犹在耳边，团支部成员回忆起来仍很激动。“总书记勉励我们要珍惜韶华，潜心读书，敏于求知，做到德智体美全面发展，毕业后为祖国和人民施展自己的才华，实现自己的人生价值。”“总书记是我们的学习榜样和人生导师，他的个人成长经历为我们的学习成长带来无尽动力。”

一年之后的五四青年节，习近平总书记又委托工作人员向1502班团员青年致以节日的问候，对同学们立志“不忘初心，用一生来践行跟党走的理想追求”予以充分肯定，勉励他们坚定信仰、砥砺品德，珍惜时光、勤奋学习，努力成长为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人，为法治中国建设、为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献智慧和力量。

“芳林新叶催陈叶，流水前波让后波。” 展望未来，我国青年一代必将大有可为，也必将大有作为。这是“长江后浪推前浪”的历史规律，也是“一代更比一代强”的青春责任。

在2017年5月26日安徽省亳州市谯城区风华小学举行的入队仪式上，孩子们在宣读入队誓词。新华社发（张延林 摄）

深深关切情：年轻人不要老熬夜

春晖无私，草木承泽。新时代的青年如同一棵棵生机勃勃的树苗，沐浴在党的阳光普照之下、春风甘霖之中。

一句“年轻人不要老熬夜”，让我们充分感受到习近平总书记对青年犹如长辈对晚辈般的疼惜；一句“要学会思考、善于分析、正确抉择”，让我们深刻体会到习近平总书记对青年犹如导师对学生般的诲谕。诚然，党对青年的关爱是博大的、深厚的，又是细腻的、体贴的。

2009年7月，23岁的山东大学生张广秀毕业后选择成为一名大学生村官，爱岗敬业、勤恳朴实的她却在一年后患上了急性白血病。2011年2月，习近平同志作出重要批示，要求有关方面组织医疗专家对张广秀进行精心治疗。2014年1月28日，习近平总书记又给张广秀回信，希望她要注意保重身体，并寄语全国大学生村官扎根基层、增长才干，促农村发展，让青春无悔。

多么触动泪点，多么温暖人心！总书记如同一位慈爱的大家长，时刻惦记、深深关切着青年一代的点滴成长。

同人民一道拼搏、同祖国一道前进，服务人民、奉献祖国，是当代中国青年的正确方向。总书记十分关心青年志愿服务工作，多次为优秀团队回信，为他们点赞加油！

成立于2005年的华中农业大学“本禹志愿服务队”扎根基层，致力于帮扶西部贫困地区基础教育及社会困难群体。2013年12月5日，习近平总书记在给徐本禹的母校华中农业大学“本禹志愿服务队”的回信中，充分肯定徐本禹的后继者们在服务他人、奉献社会中取得的成绩和进步，勉励他们弘扬志愿精神，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献，并向这支志愿服务队和全国广大青年志愿者致以诚挚问候和崇高敬意。

在2014年3月5日学雷锋日到来之际，习近平总书记给“郭明义爱心团队”回信。他在信中这样写道：“得知你们‘跟着郭明义学雷锋’，用爱心温暖需要帮助的人，在服务社会、助人为乐、爱岗敬业中提升人生境界，感到很欣慰。在此，我向你们，向全国广大的志愿者和爱心人士，致以崇高的敬意！”

2014年7月，在第二届夏季青年奥林匹克运动会开幕前夕，习近平总书记又给“南京青奥会志愿者”回信，对他们积极参与志愿服务的精神给予充分肯定，并对他们在青奥会上的工作提出殷切希望。

过去五年来，在以习近平同志为核心的党中央关怀下，青年志愿者行动不断跃上新台阶。10.64万名大学生志愿者在西部基层开展服务，5000多万名注册青年志愿者活跃在大型赛会、抢险救灾、生态环保、阳光助残等众多领域。

习近平总书记高度重视中国少年先锋队建设，为少年儿童的健康成长倾注了大量心血。在孩子们心中，习近平总书记是睿智博学的“大朋友”，也是和蔼可亲的“习爷爷”。

多年来，习近平总书记连续挤出时间，与小朋友们共度“六一”儿童节。2013年，他在北京市少年宫，同来京参加交流体验活动的全国56个民族、革命老区、灾区、患有先天性心脏病少年儿童和农民工子女以及首都城乡少年儿童等，一起参加“快乐童年 放飞希望”主题队日活动，向全国广大少年儿童祝贺节日。2014年，他到北京市海淀区民族小学参加少先队主题队日活动，并亲手为一名新队员戴上红领巾。

“美好的生活属于你们，美丽的中国梦属于你们。”2015年儿童节到来之际，中国少年先锋队第七次全国代表大会在京开幕。习近平总书记亲切会见全体代表，并向广大少年儿童致以节日祝福。他寄语全国各族少年儿童从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造。

2018年儿童节来临之际，习近平总书记给陕西照金北梁红军小学学生回信，祝他们和全国各族少年儿童节日快乐，并寄语他们怀着一颗感恩的心，热爱党、热爱祖国、热爱人民，珍惜时光，努力学习，用实际行动把红色基因一代代传下去。

基层考察时，习近平总书记也时刻惦记着祖国的花朵。我们还记得，2014年的春天，在新疆考察工作时，习近平总书记走进疏附县托克扎克镇中心小学。了解到全校共12个班，全部开设双语课程，有很好的教学设施后，总书记很高兴。他来到六年级一班教室，听两名学生朗读课文《做客喀什》的部分段落，夸赞她们汉语识字量大、发音准、读得好。2015年元月，云南鲁甸地震灾区甘家寨受灾群众异地过渡安置点，前来考察的习近平总书记走到孩子们中间，牵着孩子们的手，驻足观看他们的蜡笔画，祝他们健康成长……

党的十八大以来，在习近平总书记的深情关心下，《国家贫困地区儿童发展规划（2014－2020年）》《关于加强义务教育阶段农村留守儿童关爱和教育工作的意见》《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》等一部部沉甸甸的政策文件相继出台，为广大少年儿童的生存和发展权益撑起法律的保护伞，为实现政府、家庭和社会对少年儿童健康成长的全程关怀和全面保障夯实政策基础。

这一切，如阳光点亮孩子们的梦想，如雨露滋润孩子们的心灵，如春风吹拂孩子的面庞。

进入新时代，在星星火炬照耀下，在党的阳光沐浴下，在以习近平同志为核心的党中央深切关怀下，各族青少年正在祖国大家庭中茁壮成长。

在2012年3月4日举行的“中央企业郭明义爱心团队”授旗仪式现场，郭明义与爱心团队合影。新华社发（胡庆明 摄）

切切冲锋令：做新时代的奋斗者

当代青年是同新时代共同前进的一代。这是他们最大的人生际遇，也是最大的人生考验。每个青年都应该珍惜这个伟大时代，做新时代的奋斗者。

爱之深，责之切。从“五点希望”到“八字真经”，从“十六字诀”到“四点要求”，字字珠玑、句句箴言，无不透射出习近平总书记对广大青年期望之殷切、要求之严格。

当年，不到16岁的习近平来到陕北高原当知青，在延川县梁家河大队一干就是7年。种地、拉煤、打坝、挑粪……他什么活儿都干，什么苦都吃，同老乡们甘苦与共、风雨共济。习近平总书记以自己丰富的经验智慧和人生阅历，结合自己成长路上的切身感受，给予青年人全方位、多层次的珍贵启发和深刻教诲，一次次为青年提出了严格要求。关于为人修身，关于求学择业，关于创新奋斗，总书记或用典、或设喻，用青年人听得懂、听得进的话语，娓娓道来，打动人心。他用一句句值得青年一代记取的“金句”答疑解惑、春风化雨，总能滋润青年的心田。

谈人生理想——青年要立鸿鹄志

“志不立，天下无可成之事。”理想指引人生方向，信念决定事业成败。为了勉励青年人避免精神上“缺钙”，习近平总书记不止一次对青年“立鸿鹄志”提出具体指导和要求。

在给北京大学考古文博学院2009级本科团支部全体同学的回信中，总书记肯定了同学们立志为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的理想和追求，勉励当代青年珍惜韶华、奋发有为，勇做走在时代前面的奋进者、开拓者、奉献者。

在给河北保定学院西部支教毕业生群体代表的回信中，总书记勉励青年人到基层和人民中去建功立业，在实现中国梦的伟大实践中书写别样精彩的人生。

谈价值追求——青年要懂“扣扣子”

我们都还记得总书记用“扣扣子”的形象比喻来说明青少年价值观养成的重要性。

总书记强调，青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向，而青年又处在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。

对于青年人的价值追求，习近平总书记还这样对青年人说：“无数人生成功的事实表明，青年时代，选择吃苦也就选择了收获，选择奉献也就选择了高尚。”

谈练就本领——青年要探索求真

“玉不琢，不成器；人不学，不知义。”青年是人生的黄金时期，应该树立梦想从学习开始、事业靠本领成就的观念。习近平总书记常常激励广大青年，要把学习作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。

在同各界优秀青年代表座谈时，总书记指出，广大青年要坚持面向现代化、面向世界、面向未来，增强知识更新的紧迫感，如饥似渴学习，既扎实打牢基础知识又及时更新知识，既刻苦钻研理论又积极掌握技能，不断提高与时代发展和事业要求相适应的素质和能力。

在北京大学师生座谈会上，总书记强调，学习就必须求真学问，求真理、悟道理、明事理，不能满足于碎片化的信息、快餐化的知识。要通过学习知识，掌握事物发展规律，通晓天下道理，丰富学识，增长见识。

谈干事创业——青年要做奋斗者

2013年5月，习近平总书记在天津考察工作期间专程前往人力资源发展促进中心和天津职业技能公共实训中心考察，了解职业技能培训情况。总书记勉励当代大学生志存高远、脚踏实地，坚持从实际出发，勇于到基层一线和艰苦地方去，把人生的路一步步走稳走实，善于在平凡的岗位上创造不平凡的业绩。

马克思曾说，青春的光辉，理想的钥匙，生命的意义，乃至人类的生存、发展……全包含在这两个字之中……奋斗！只有奋斗，才能治愈过去的创伤；只有奋斗，才是我们民族的希望和光明所在。1939年5月30日，庆贺模范青年大会在延安召开。毛泽东同志在讲话时说，“中国的青年运动有很好的革命传统，这个传统就是‘永久奋斗’。我们共产党是继承这个传统的，现在传下来了，以后更要继续传下去。”这篇《永久奋斗》曾被习近平总书记所引用，他这样召唤中国当代青年：在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

“现在，青春是用来奋斗的。将来，青春是用来回忆的。”新时代青年要有所作为，就必须投身人民的伟大奋斗。正如习近平总书记在致全国青联十二届全委会和全国学联二十六大的贺信中所指出，同人民一起奋斗，青春才能亮丽；同人民一起前进，青春才能昂扬；同人民一起梦想，青春才能无悔！

新时代青年，不止诗和远方，更有梦和家国！他们，一定能够乘新时代春风，在祖国的万里长空放飞青春梦想，以社会主义建设者和接班人的使命担当，为全面建成小康社会、建设社会主义现代化强国而努力奋斗，让中华民族伟大复兴在奋斗中梦想成真！

安徽淮南市第二中学学生穿越“成人门”（2018年5月4日摄）。新华社发（陈彬 摄）

巍巍重托付：发展新时代共青团

共青团是党领导的先进青年的群团组织，承担着为党做好青年工作的光荣使命。

党的十八大以来，习近平总书记亲自领导和部署包括共青团在内的党的群团改革，关心和指导新中国历史上第一个青年发展规划的制定出台，对青年工作提出了一系列新思想新观点新论断，形成了习近平青年工作思想，深刻回答了我们党培养什么样的青年、怎样培养青年等一系列重大理论和实际问题，把我们党对青年群众工作规律的认识提升到历史新高度，为做好新形势下党的青年群众工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

2013年6月20日，习近平总书记在同团中央十七届领导班子集体谈话时强调，共青团必须把培养中国特色社会主义事业建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任。他强调，要提高团的吸引力和凝聚力，关键是要高举理想信念的旗帜。要扩大团的工作有效覆盖面，关键是要把工作延伸到广大青年最需要的地方去。

2015年7月6日，习近平总书记出席中央党的群团工作会议并发表重要讲话。他强调，中国特色社会主义事业是亿万人民的事业，党的群团工作肩负着庄严使命。工会、共青团、妇联等群团组织一定要坚持解放思想、改革创新、锐意进取、扎实苦干，切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性。

“为政之要，重在用人；事业发展，关键在人。”习近平总书记高度重视干部成长特别是青年干部成长，告诫包括团干部在内的群团干部要牢记自己是党的干部，党对大家的要求和标准是一样的。习近平总书记还专门对广大团干部提出了明确要求，即必须坚定理想信念，心系广大青年，提高工作能力，锤炼优良作风。

嘱托巍巍重于泰山，鞭策勤勤驱人奋进！

五年来，以习近平青年工作思想为指引，共青团牢记党的要求，锐意进取、真抓实干，青年发展大格局正在形成、团建科学化水平不断提升、共青团网络新媒体生机勃发、少先队事业实现蓬勃发展、青年社会组织队伍日益壮大、从严治团取得了明显成效，团的工作和建设取得新发展、实现新变革。

五年来，共青团取得的成绩、实现的变革令人鼓舞。这五年，是共青团紧跟以习近平同志为核心的党中央，不断增强“四个意识”、提高政治站位的五年；是共青团不折不扣落实党中央关于群团改革等重要要求，坚定增强政治性、先进性、群众性，坚决祛除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，坚实经受革命性锻造的五年；是共青团顺应时代潮流、把握青年脉搏、大胆探索创新，影响力吸引力显著增强的五年。

党有号召，团有行动，不忘初心，牢记使命。有着光荣传统的中国共青团，一定能够在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧跟党走在时代前列、走在青年前列，团结带领广大青年在实现中华民族伟大复兴中国梦的新时代征途中书写新的青春篇章！