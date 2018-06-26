人民日报评论员：从新时代中国特色大国外交成就中汲取智慧和力量 ——三论贯彻落实中央外事工作会议精神

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新华社北京6月25日电 人民日报6月26日评论员文章：从新时代中国特色大国外交成就中汲取智慧和力量——三论贯彻落实中央外事工作会议精神

习近平总书记在中央外事工作会议上指出，党的十八大以来，我国对外工作攻坚克难、砥砺前行、波澜壮阔，取得了历史性成就，积累了有益经验和深刻体会。

中国特色社会主义进入新时代，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩，总揽全局，带领中国外交走出一条有中国特色的大国外交新路。新时代中国外交展现新气象新作为，开辟新局面新境界，成就鼓舞人心，经验弥足珍贵。

一是坚持统筹国内国际两个大局。我国同世界的关系发生历史性变化，相互联系日益密切。习近平总书记在2017年达沃斯世界经济论坛年会和联合国日内瓦总部发表演讲，积极推动经济全球化，倡导构建人类命运共同体，将中国梦和世界梦紧紧相联，回答了攸关人类前途命运的时代命题。

二是坚持战略自信和保持战略定力。新时代我国对外工作取得历史性成就，最根本的一条是我们坚持中国共产党领导，坚持走中国特色社会主义道路。我们保持战略定力，不惑于纷乱现象，不畏于艰难险阻，“千磨万击还坚劲，任尔东南西北风。”

三是坚持推进外交理论和实践创新。我们倡导构建人类命运共同体，推动构建新型国际关系，提出正确义利观、亚洲安全观、全球经济治理观等，这些理念得到国际社会广泛认同和积极响应。

四是坚持战略谋划和全球布局。我们积极开展全方位外交，形成遍布全球的伙伴关系网络，对外工作实现了重要地区、重要国家、重要机制、重要领域全覆盖。

五是坚持捍卫国家核心和重大利益。我们坚定维护中国共产党领导和我国社会主义制度安全，坚决反对和遏制“台独”分裂活动，坚决防范和打击反华势力渗透、颠覆和破坏活动，坚定维护国家主权安全、领土完整。

六是坚持合作共赢和义利相兼。我们高举合作共赢旗帜，不搞你输我赢、唯我独尊。我们倡导和推进“一带一路”建设，开创了我国和世界合作共赢新格局。我们向发展中国家提供力所能及的援助，树立了讲信义、重情义的形象。

七是坚持相互尊重和照顾彼此利益关切。我们主张相互尊重、平等相待，反对以大欺小、以强凌弱。坚持合作应建立在相互尊重、照顾彼此利益关切的基础之上。中国不惹事也不怕事，任何国家都不要幻想可以随意损害中国利益。

八是坚持底线思维和风险意识。国际形势中不稳定、不确定、不可测的因素在增多，我国发展处于爬坡过坎的关键时期。我们防范化解各种风险挑战，不做超出自己能力的事，不犯颠覆性错误。

“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。”站在新的历史起点上，我们将以习近平外交思想为指导，从历史经验中不断汲取前行力量，推动中国特色大国外交再创新辉煌。（网站首页图：新华社资料图片）