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新华社北京６月２５日电 综述：推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展——海外专家学者积极评价习近平总书记在中央外事工作会议上的重要讲话

新华社记者

中央外事工作会议６月２２日至２３日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话。海外专家学者认为，习近平的讲话明确了中国外交以推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体为方向，这将有助于推动全球治理体系改革和建设。

俄罗斯卫星通讯社评论员康斯坦丁·加里博夫说，习近平的讲话是中国对外政策宣言，指明中国外交优先方向之一就是推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。中国领导人的倡议“不仅符合中国根本利益，也符合其他国家根本利益，具有全球性质，应被视为全世界的优先方向”。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯认为，中国的发展经验及其在全球治理方面的实践“将改变全球治理体系的本质，并带来体系运作方式的根本性改革，这将是历史性的大事件”。

在英国著名经济学家吉姆·奥尼尔看来，中国已成为全球重要事务的“核心参与者”。除继续保持强劲增长，更展示出令人印象深刻的科技创新和大众创业发展势头，中国的快速发展为全球带来更多发展合作机会。

印度观察家研究基金会（孟买）前主席苏廷德拉·库尔卡尼认为，习近平的讲话高瞻远瞩，站在全人类共同利益高度思考问题，主张各国协调发展，缩小发展差距，促进共同繁荣，这表明共同发展、合作共赢是构建新型国际关系、构建人类命运共同体的核心要义。

肯尼亚内罗毕大学国际经济学讲师盖里雄·伊基亚拉表示，中国积极参与全球治理，通过推进“一带一路”建设等举措，不断丰富全球和区域经济合作内容。中国坚持对广大发展中国家给予资金、科技、人员等方面支持，以实际行动推动欠发达地区发展，促进全球经济更加均衡发展。

墨西哥国立自治大学中墨研究中心研究员里卡多·张说，中国愿与其他国家共同应对全球政治经济挑战，致力于追求开放的贸易政策，在充分考虑各方利益前提下，制定协同发展计划，通过“一带一路”建设带动相关国家发展，分享中国经验、中国方案，促进地区乃至全球多边合作。

古巴国际政治研究中心研究员何塞·罗瓦伊纳认为，中国是世界多极化和经济全球化的坚定支持者，在国际事务中作用举足轻重。中国致力于推动广泛国际合作以及采取的和平政策是世界地缘政治保持稳定的关键。

哥斯达黎加国立大学国际关系学院教授西尔维娅·阿雷东多·格瓦拉表示，中国是国际事务的强有力参与者，倡导构建相互尊重、合作共赢的新型国际关系，并在全球治理体系中发挥日益重要的作用。

俄罗斯“专业普通话”翻译社社长基里尔·巴特金说，中国做事情能够放眼未来，把握大势，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。而且，“中国恪守‘实干外交’，每句承诺都付诸具体行动。我坚信，中国将继续坚定地为维护全人类的共同利益而努力。”（参与记者：胡晓光、朱东阳、金晶、张家伟、赵旭、金正、吴昊、马桂花、苏佳维）（网站首页图：新华社图片）