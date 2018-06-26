来源：新华网

新华社北京６月２５日电 题：抓好抓实党建工作 推进公立医院改革——《关于加强公立医院党的建设工作的意见》解读

新华社记者王宾、田晓航

近日，中共中央办公厅印发《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，明确公立医院实行党委领导下的院长负责制，强调切实加强公立医院领导班子、干部队伍和人才队伍建设，着力提升公立医院基层党建工作水平等，推动实施健康中国战略。

加强党建工作对深化公立医院改革有何重要意义？意见有何亮点？贯彻落实怎样从严、到位？新华社记者２５日采访了国家卫生健康委员会有关负责人，对意见进行深入解读。

公立医院是党联系人民、服务群众的重要窗口

问：出台意见的背景和意义是什么？

答：公立医院是我国医疗服务体系的主体，是党领导的卫生健康战线的生力军，是党联系人民、服务群众的重要窗口。党中央、国务院历来高度重视公立医院党的建设工作，始终加强党的领导。

当前公立医院党的领导体制机制同全面加强党的领导、全面从严治党的要求还不完全适应，同全面深化公立医院综合改革、健全现代医院管理制度的要求还不完全适应，公立医院党的建设方面还存在一些薄弱环节，迫切要求我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强公立医院党的领导和党的建设工作。

意见是建立健全现代医院管理制度的重要内容，对全面落实新时代卫生与健康工作方针、实施健康中国战略都具有十分重要的意义。

公立医院实行党委领导下的院长负责制

问：意见有哪些主要内容？

答：按照新时代党的建设总要求，意见以党章为遵循，就加强公立医院党的领导和党的建设作出全面部署和安排。意见共分５个部分，１８项内容。

第一部分是充分发挥公立医院党委的领导作用。明确公立医院实行党委领导下的院长负责制。党委等院级党组织发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。

第二部分是切实加强公立医院领导班子、干部队伍和人才队伍建设。选优配强领导班子。强化领导班子思想政治建设，把党的政治建设摆在首位。坚持正确选人用人导向，把好思想政治关，注重专业能力、专业精神。

第三部分是着力提升公立医院基层党建工作水平。把党支部建设成为坚强战斗堡垒，加强对党员的直接教育、管理、监督，做好组织、宣传、凝聚、服务群众工作。

第四部分是把抓好思想政治工作和医德医风建设作为公立医院党组织重要任务。建立党委主导、院长负责、党务行政工作机构齐抓共管的医德医风工作机制，建立完善医务人员医德考评制度，实行医德“一票否决”制。

第五部分是不断强化对公立医院党建工作的领导和指导。地方各级党委要把抓好公立医院党建工作作为基层党建重要任务。健全党建工作领导体制，落实党建工作责任制。

配强班子 加强落实

问：意见对加强公立医院领导班子建设提出哪些要求？

答：加强公立医院党的建设，领导班子是关键。必须把医院领导班子和领导干部队伍建设摆在突出位置，发挥引领作用。意见从三个方面对加强公立医院领导班子建设提出了明确要求。

一是选优配强领导班子。根据《事业单位领导人员管理暂行规定》《公立医院领导人员管理暂行办法》，按照干部管理权限和政治强、促改革、懂业务、善管理、敢担当、作风正的标准，选优配强医院党政领导班子成员。

二是强化领导班子思想政治建设。把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，旗帜鲜明讲政治，自觉把“四个意识”落实到治院兴院各个方面，牢固树立“四个自信”。

三是加强干部队伍管理和人才工作。医院党委要按照干部选拔任用有关规定讨论决定医院内部组织机构负责人人选，依照有关程序推荐院级领导人员和后备人选，坚持正确选人用人导向，把好思想政治关，注重专业能力、专业精神。探索建立以需求为导向，以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系。

问：如何保证意见的贯彻落实？

答：一分部署、九分落实。为保证贯彻落实，意见提出以下要求：一是健全党建工作领导体制。地方各级党委要把抓好公立医院党建工作作为基层党建重要任务，切实加强领导，帮助解决实际困难和问题。二是落实党建工作责任制。医院党委承担党建工作主体责任，党委书记是党建工作第一责任人，党政领导班子其他党员成员要严格落实“一岗双责”。三是履行党风廉政建设主体责任和监督责任。加强党风廉政教育，严明纪律红线，提高拒腐防变能力。四是强化党建工作保障。建立健全党务工作机构。推动党务工作队伍专业化职业化建设，探索建立职务职级“双线”晋升办法和保障激励机制。（网站首页图：新华社资料图片）