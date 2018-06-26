《2017年中国毒品形势报告》发布 全国破获毒品刑事案件14万起

来源：人民网－人民日报

制图：蔡华伟

6月25日，国家禁毒办发布《2017年中国毒品形势报告》。报告显示，2017年，全国禁毒部门破获毒品刑事案件14万起，打掉制贩毒团伙5534个，抓获毒品犯罪嫌疑人16.9万名，缴获各类毒品89.2吨；查获有吸毒行为人员87万人次，其中登记新发现吸毒人员34万人；依法强制隔离戒毒32.1万人，责令社区戒毒社区康复26万人次，戒断三年未发现复吸人员167.9万名。通过一年努力，国内毒品形势稳中可控，没有形成重大涉毒社会问题，有效遏制了毒品问题对经济社会发展的现实危害和潜在威胁，切实维护了社会和谐稳定。

合成毒品变异加快，新类型毒品不断出现

报告显示，截至2017年底，全国现有吸毒人员255.3万名（不含戒断三年未发现复吸人数、死亡人数和离境人数），同比增长1.9%，增幅较上年下降5个百分点。

在毒品滥用的类型方面，合成毒品滥用仍居首位。在全国现有255.3万名吸毒人员中，滥用合成毒品人员153.8万名，占60.2%，较上年下降0.3个百分点；滥用阿片类毒品人员97万名，占38%，较上年下降0.1个百分点；滥用大麻、可卡因等毒品人员4.6万名，占1.8%。

记者还了解到，2017年合成毒品变异加快，新类型毒品不断出现。“一些不法分子通过改变包装形态，生产销售‘咔哇潮饮’‘彩虹烟’‘咖啡包’‘小树枝’等新类型毒品，花样不断翻新，具有极强的伪装性、迷惑性和时尚性，以青少年在娱乐场所滥用为主。”国家禁毒办相关负责人说。

制毒犯罪势头得到遏制，但情况更趋复杂

报告显示，中国毒品来源于境外输入和国内制造。其中，境外毒品来源主要表现在三个方面：“金三角”毒品渗透加剧，合成毒品入境增多；“金新月”毒品产量大幅增长，海洛因走私入境增多；南美可卡因大宗过境中转增势迅猛。

从国内来说，制毒犯罪势头得到遏制，但情况更趋复杂。报告显示，2017年，全国破获制造毒品案件597起，缴获毒品23.3吨，同比分别上升1%和18.8%；捣毁制毒窝点317个，同比下降27.6%。在强力打压下，制毒活动不断从广东、福建等重点地区向其他地区特别是管控薄弱地区转移。

“制毒物品流入制毒渠道势头得到遏制，但形势依然严峻。”国家禁毒办相关负责人还介绍，2017年全国破获制毒物品犯罪案件388起，缴获易制毒化学品2384吨，同比分别上升39.6%和50.5%，制毒物品流入制毒渠道猖獗势头得到一定程度遏制，“断炊效应”明显。但是，一些地方出现专门为制毒活动提供化学品和设备的职业犯罪团伙，形成代理采购、按需打包、套餐供应的销售模式，还有一些不法分子为了逃避法律制裁，越来越多地利用非列管化学品非法生产制毒物品。

贩毒手段更智能，互联网成贩毒人员交易平台

报告显示，2017年全国共破获走私、贩卖、运输毒品案件10.2万起，抓获犯罪嫌疑人11.5万名，缴获毒品49.9吨。其中，“海陆空”仍为贩毒主要渠道，与此同时，随着互联网、物流快递等新业态迅猛发展，不法分子越来越多地应用现代技术手段，全方位利用陆海空邮渠道走私贩运毒品，贩毒手段的科技化、智能化明显升级。

“互联网成为贩毒人员勾连交易的平台。”国家禁毒办相关负责人介绍，不法分子通过互联网发布、订购、销售毒品和制毒物品，物色、诱骗、招募“马仔”运毒，“入伙”需要熟人介绍，通信联络使用隐语、暗语，交易采用微信、支付宝、Q币、比特币等在线支付方式，交易两头不见人，贩毒活动在互联网上更加隐蔽。

报告还显示，贩毒分子利用寄递物流渠道，通过假名、藏匿、夹带等手段走私贩运毒品。2017年，全国共破获寄递物流渠道毒品犯罪案件1499起，抓获犯罪嫌疑人1789名，缴获毒品12.1吨，同比上升1.8倍，其中物流渠道缴毒10吨，同比上升近5倍。国际快递已成为跨国贩毒集团向中国走私大麻、恰特草等毒品和中国毒品走私出境的“双向渠道”。

国家禁毒办相关负责人表示，下一步，全国禁毒部门将着力构建全覆盖毒品预防教育、全环节管控吸毒人员、全链条打击毒品犯罪、全要素监管制毒物品、全方位监测毒情态势、全球化禁毒国际合作的“六全”中国毒品治理体系，坚决打赢新时代禁毒人民战争。

《 人民日报 》（ 2018年06月26日 11 版）

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