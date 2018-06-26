新华网评：不要让毒品成为“最熟悉的陌生人”

来源：新华网

王锐园

今天是“国际禁毒日”。

一直以来，我国禁毒、缉毒、戒毒工作一直在强力推进，但毒品犯罪却并未销声匿迹，禁毒战斗的形势依然复杂、严峻。所谓“道高一尺，魔高一丈”，毒品和毒品犯罪也在不断更换着“马甲”。

从毒品种类来看，鸦片、海洛因等传统毒品正在逐渐被冰毒、氯胺酮等合成毒品所取代，外观日益翻新且更具隐蔽性和迷惑性。一些毒品被包装成跳跳糖、奶茶、茶叶、饮料等，难以分辨；被称为“第三代毒品”的新精神活性物质，如芬太尼、甲卡西酮等物质更是难以被民众所了解。越来越多的人在无意识中染上毒瘾，且对于令自己成瘾的物质属性并不了解，严重忽视了毒品的危害。

从毒品滥用人群来看，青少年吸毒人数逐年上升且吸毒群体不断拓展，部分人对毒品的认识模糊，并逐渐形成一种“毒品亚文化”，为寻求刺激或禁不住诱惑而沾染毒品，甚至将吸毒当作一种时尚，严重影响身心健康。据官方统计，吸食合成毒品的人数已经超过了吸食传统毒品的人数。

从毒品危害角度来看，以冰毒为代表的合成毒品直接作用于人的中枢神经系统，相比于传统毒品，吸食合成毒品者容易产生幻觉和暴力强迫行为，进而诱发毒驾伤人、持刀行凶等恶性案件，对社会秩序和公共安全造成极大隐患。

从毒品交易方式来看，传统的面对面交易已经被非接触型交易取代。近年来，依托网络、通讯、物流的发展，毒品交易更为隐蔽，为逃避打击，狡猾的毒贩也开始以谈恋爱、招工、交朋友为名，指使部分不明真相的群众参与到毒品运输和交易之中。许多人在帮陌生人提行李、取快递时，不知不觉帮助毒贩完成了一次毒品交易。

面对不断变换着“马甲”的毒品和新型毒品犯罪，我们要努力做到“防患于未然”。通过对新精神活性物质进行精准侦测和科学列管，做好源头管理；通过在全社会范围内普及禁毒教育，提升人们识毒拒毒防毒的意识和能力，提高警惕，保护自己。

毒品离我们并不遥远；我们对毒品的认识要与时俱进。不要让毒品成为我们“最熟悉的陌生人”。（作者是中国刑事警察学院禁毒学系讲师）（网站首页图：新华社资料图片）