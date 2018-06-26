两条蜀道半个世纪的情怀守望最美中国

来源：中国吉林网

在西成高铁风驰电掣的今天，60岁的宝成铁路是否将就此歇下、长卧秦岭，成为一种情怀、一种记忆，昭示日月蹉跎和万象更迭?近日，笔者参加中国铁路总公司组织“发现最美铁路·新时代蜀道不再难”活动，走近相隔60年的两条蜀道，感受铁路半个世纪相守相望的力量。

秦蜀两地，隔秦岭、巴山、剑门山，相守相望，山险坡陡，高峰连绵。距八百里路远，因其阻隔，使其有川不舟涉，有山不梯及。古代通行，曾缘溪傍麓，凿壁锤石，烧石打孔，架板为桥，始修栈道无数。通达关中，交通极为不便，人传“七褒城，八勉县、十二三天到广元”。川陕相隔，《水经注》云:“秦蜀之大阻也”。

道路通，百业兴。60年前宝成铁路的修建开通，成为千古出川北上的第一条“蜀道”。把关中和蜀地连在了一起，把西北和西南连在了一起，改变了“蜀道难”的局面。随着时间的推移，特别是在“一带一路”的召唤下，宝成向西可接入陇海铁路西段去往兰州、乌鲁木齐;向东可接入陇海铁路东段去往西安、郑州、南京、上海;向北可接入宝中铁路去往银川、呼和浩特。甚至中欧班列，也需要通过宝成铁路翻越秦岭，一路向西前往欧洲。大交通格局让这条相牵相守的生命之线，焕发出新经济建设时期最耀眼的光芒。

60年后的今天高铁动车渐成铁路主角，西成高铁运营标志着蜀道高效时代的到来。穿秦山越汉水联蜀道，为华北地区至西南地区又增加一条大能力、高密度的旅客运输主通道。西成高铁对于加强关中-天水经济区与成渝经济区的交流合作，促进区域经济社会发展和提高人民群众出行质量，具有十分重要的意义。媒体曾聚集西成高铁跨越陕川两省的前景时畅言，这是一条经济路、生态路、民生路、文化路、创新路……众多的定义说明它承载了太多的期盼。

自党的十九大提出乡村振兴战略以来，如何加大力度支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展，越来越成为社会关注的重点。对于振兴西部而言，西成高铁和宝成铁路大大改善了陕川腹地的通勤条件，用不同的服务形式、速度互补给沿线群众出行带来便利，也为人们打开了追求幸福之门。在新的时期，蜀道应和着“老百姓有需要”的声音，用一脉相承的思路，秉持同样的情怀守望“最美中国”。

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