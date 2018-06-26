不惧危险是军人本色，没有血性还叫什么军人？

原创： 九戒 钧正平工作室
血性是什么？
提起血性，肯定绕不过这个名字：陈树湘。湘江战役，红三十四师师长陈树湘负伤被俘，在敌人的担架上，他用手撕开腹部的伤口，绞断自己的肠子，壮烈牺牲！
在血与火的战场上讲血性，无疑有着深重的勇敢和悲壮意味。
红军长征，四路大军牺牲16万多人；抗战时期，共产党领导的人民武装伤亡60多万人；抗美援朝战争，共有18万名中国人民志愿军官兵英勇牺牲……
开国将帅中，7位元帅在战场负伤，刘伯承失去右眼，负伤9次；10位大将中7位负伤，徐海东战创20余个，粟裕头部两次中弹；另外，还有9位独臂将军、3位独腿独脚将军、2位短臂将军……
战场上，血性意味着不惧危险、不怕牺牲，越是艰险越向前。
因为懂得为谁而战、为何而战，从将军到士兵，人民军队每一名官兵都勇于挺身而出，敢于拼刺刀、堵枪口，震慑敌胆，赢得胜利，在大忠与大爱中刹那间完成向英雄豪杰的升华。
这是人民军队根植于灵魂深处的血性基因。
古希腊哲学家普罗塔哥拉说：“大脑不是一个等待填满的容器，而是一个需要点燃的火炬”。
血性需要唤醒，需要激发，需要点燃；血性也需要养护，需要培育，需要激励。
承平日久，我们需要时时自问：能否一如革命先辈那样为信仰而战、视死如归？是否依然保持着当年的虎狼之气？
习主席多次强调指出：和平时期，决不能把兵带娇气了，威武之师还得威武，军人还得有血性。
不论何时，血性永远是胜利的刀锋，它不是万能的，但没有它是万万不能的。“一把炒面一把雪”的时代已经不再，“刺刀见红”的战争模式渐行渐远，但是“一不怕苦、二不怕死”的血性精神永不过时。
没有血性就站不起来，站起来照样会被打倒。一个军人是如此，一支军队也是这样。这是历史的昭示，也是现实的警告。
汶川地震时，“空降兵15勇士”的奋勇一跳，震惊世人。伞兵平时跳伞的高度是800－1000米，降落伞的设计使用高度是3500米，而勇士们跃出机舱的那一刻，高度是4999米。
军事演习中，坦克驾驶员武向军左耳不慎被行军架生生刮了下来，他把掉下的耳朵揣进口袋，以惊人的毅力坚持完成了40分钟的演习。
“国际军事比赛-2017”比武，“带实弹射击的5公里急行军”课目参赛队员王帅右足内踝撕脱性骨折，背着50多斤的装备、拖着伤腿完成了最后2公里的比赛……
唯有历经血与火、苦与累淬炼的军人，唯有一身硬骨头、一腔沸腾血的军人，才能够平时忘我、战时忘死，才能横刀立马、敢于亮剑，才能敢打必胜、所向披靡。
2015年7月，在深圳航空ZH9648航班上，一名歹徒持刀纵火，在这突发的险情面前，空乘人员大声高喊：“有没有军人武警啊？”
这声呼喊，是来自人民的最大信任，源自人民军队永不辜负人民的不变本色和血性。
这种血性，战争年代体现为不惧马革裹尸奋勇杀敌，和平年代不仅体现在苦练本领保家卫国，也同样体现在为了人民利益、为了百姓安危挺身而出的点点滴滴之中。
1993年，一名叫徐洪刚的战士，在长途汽车上面对4名持刀歹徒，挺身而出，被刺14刀，他用背心兜住流出体外的肠子，继续追赶歹徒……
2018年3月，武汉一居民楼发生火灾，四级军士长李道洲，三进火场，直至牺牲之时，他仍背着被困者趴倒在地。
温光民、许益、林贵斌、叶芳强…..仅今年以来，军人不顾自身安危、勇敢救人的英雄壮举就有不少。
网友们说，当过兵的人，从没让我们失望过！对于军人来说，见义勇为是应尽的责任，是天然的担当，更是血性的张扬，应当成为中国军人的本能。
《内务条令》明确规定：军人遇到人民群众生命财产受到严重威胁时，应当见义勇为，积极救助。
从今年5月1日开始，军人非因公外出也可以着军服。军装，一直被人民群众视为成安全和勇气的象征。我们在享受规定带来的职业荣誉感的同时，更要承担其应有的责任。
请记住，不管军装穿没穿在身上，路见不平或群众危难时，挺身而出始终是军人应有的样子。
中国军人，哪怕倒下，也是向前的！