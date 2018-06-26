不惧危险是军人本色，没有血性还叫什么军人？

古希腊哲学家普罗塔哥拉说：“大脑不是一个等待填满的容器，而是一个需要点燃的火炬”。

血性需要唤醒，需要激发，需要点燃；血性也需要养护，需要培育，需要激励。

承平日久，我们需要时时自问：能否一如革命先辈那样为信仰而战、视死如归？是否依然保持着当年的虎狼之气？

习主席多次强调指出：和平时期，决不能把兵带娇气了，威武之师还得威武，军人还得有血性。

不论何时，血性永远是胜利的刀锋，它不是万能的，但没有它是万万不能的。“一把炒面一把雪”的时代已经不再，“刺刀见红”的战争模式渐行渐远，但是“一不怕苦、二不怕死”的血性精神永不过时。

没有血性就站不起来，站起来照样会被打倒。一个军人是如此，一支军队也是这样。这是历史的昭示，也是现实的警告。

汶川地震时，“空降兵15勇士”的奋勇一跳，震惊世人。伞兵平时跳伞的高度是800－1000米，降落伞的设计使用高度是3500米，而勇士们跃出机舱的那一刻，高度是4999米。

军事演习中，坦克驾驶员武向军左耳不慎被行军架生生刮了下来，他把掉下的耳朵揣进口袋，以惊人的毅力坚持完成了40分钟的演习。

“国际军事比赛-2017”比武，“带实弹射击的5公里急行军”课目参赛队员王帅右足内踝撕脱性骨折，背着50多斤的装备、拖着伤腿完成了最后2公里的比赛……

唯有历经血与火、苦与累淬炼的军人，唯有一身硬骨头、一腔沸腾血的军人，才能够平时忘我、战时忘死，才能横刀立马、敢于亮剑，才能敢打必胜、所向披靡。

