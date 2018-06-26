不会一平了之！权威回应：股权质押风险总体可控

来源：中国证券报、新华社客户端

近期市场波动较大，市场对股票质押式回购交易（以下简称股票质押交易）违约处置可能带来的影响产生了一定担忧。

然而，权威数据显示，股票质押融资风险总体可控。

中国证券业协会负责同志26日答记者问时表示，已经注意到市场的关注。根据沪深交易所统计数据，目前，两市股票质押市值加权平均履约保障比例维持在200%，低于平仓线的股票质押市值在两市总市值中的占比1%。股票质押融资风险总体可控。

同日，沪深交易所也分别发布公告称，沪深两市上市公司股票质押风险总体可控。其中，低于平仓线的股票质押市值在沪市总市值中的占比不到0.2%，低于平仓线的股票质押市值占深市总市值的比例不到2%。

年内股票质押压力并不大

该负责同志表示，证券业协会就具体个案情况也向会员进行了广泛调查，经了解，质押融资方通常为上市公司5%以上的大股东，相当部分是上市公司控股股东，为保持对公司的影响力和控制权，一旦出现违约风险，相关股东倾向于与证券公司协商通过补充标的证券及其他质押物、合同延期、展期等多种方式避免进入处置程序。个别最终进入违约处置的，需遵守上市公司股份减持规定中关于减持时间、比例和信息披露等方面的要求，因此证券公司往往会协助寻找受让方，通过协议转让、司法拍卖等方式变更股权持有人，真正从二级市场减持的金额非常有限。

此前，中国证券报记者从多位市场人士了解到，今年自质押新规实施以来，券商的股票质押增量业务基本处于停滞状态，股权质押风险主要集中在存量业务方面。为应对风险，上市公司等相关方纷纷通过补充质押、回购等方式积极实施自救。

“经向沪深交易所了解，2017年股权质押融资日均处置仅为已触发违约风险融资额的万分之一。与往年相比，目前情况未发现明显变化。”该负责同志认为，截至目前，证券公司总体对股票质押融资业务风险控制是有效的，同时，行业经营状况良好、财务稳健、流动性充足。

太平洋证券研究报告数据也显示，年内到期的质押股份总规模为6167亿元（以6月22日收盘市值计算），假设直至到期日质押股份上市公司股东不再进行补充质押物且市值维持在当前规模，年内质押股份的规模仅占A股总体的1%。

分行业看，6月仅有农林牧渔行业个股的质押市值比例超过0.1%，年内质押市值占总体比例超过1.5%的仅有传媒、电气设备、房地产、纺织服装、钢铁、化工、机械、计算机、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、通信、有色金属以及综合行业，且仅有纺织服装行业及钢铁行业两个小市值行业（分别占全A整体市值的0.982%及1.435%）在11月质押股份到期比例超过1%，并不能构成系统性风险。

分月份来看，11月为质押市值到期高峰，达0.321%，同样不对流动性构成系统性风险。

西南证券

大部分行业股权质押平仓风险有限，不会形成系统性金融风险。其中计算机行业由于抵押规模较大、抵押比例较高，在市场下跌过程中可能面临较大的平仓压力。房地产、医药、化工、传媒等面临一定平仓压力，但也不是很大，不会带来螺旋式下跌风险。而其它行业面临股权质押平仓压力则较小。

两市股票质押风险总体可控

根据上交所股票质押业务现状来看，场内质押规模稳中有降，总体风险基本可控。截至目前，沪市股票质押平均履约保障比例为181%，股票质押总市值占沪市总市值的3%，其中，低于平仓线的股票质押市值在沪市总市值中的占比不到0.2%。上一周，上交所股票质押融资实际日均违约处置约1900万元，未见显著变化。从股票质押交易定位、风险防范机制和实际情况看，违约处置对二级市场影响非常有限。

从业务定位来看，股票质押交易定位于服务实体经济，解决中小型、创业型上市公司股东融资难的问题，绝大多数资金融入方为上市公司主要股东，且资金主要用于企业经营周转，与其他杠杆资金加杠杆用于购买股票有明显不同。

从出资方的风险防范机制来看，对于因股价下跌导致担保不足的合约，资金融出方通常不会立即要求平仓，而是与融入方协商通过部分提前购回、延期购回、补充标的证券或者其他质押物等多种方式进行处理。特别是上市公司控股股东，为保持对公司的绝对控制权，更倾向于采取追加担保等方式化解风险，避免进入违约处置程序。

深市方面，从统计数据看，深市质押平仓风险总体可控。截至目前，深市股票质押平均（按质押市值加权平均）履约保障比例为223%。低于平仓线的股票质押市值占深市总市值的比例不到2%，考虑到司法冻结、股份限售、减持限制等因素，在二级市场可直接平仓处置的比例则更低。

从个股看，少部分上市公司股东对自身资金实力评估不充分，风险防范意识不足，股票质押比例较高，风险相对突出。随着市场波动加剧，上述部分股东补仓能力有限。对于此类合约，实践中资金融出方主要通过与融入方协商，通过合同延期、补充担保等多种方式进行处理，在一定时间内逐步化解风险。

确需处置交易不会简单“一平了之”

上交所公告强调，对于最终确需处置的交易，证券公司也不会简单通过二级市场“一平了之”，更倾向于寻找有意整体承接股权的主体，通过协议转让达成交易。如果相关股份仍处于限售期，短期内更是无法通过集中竞价卖出的方式进行处置。对于可以通过集中竞价处置的股份，对5%以上股东、董监高、特定股东的违约处置，仍需遵守上市公司股份减持规定中关于减持时间、比例和信息披露等方面的要求。截至目前，尚未发生由于二级市场平仓卖出导致上市公司控制权非正常转移的情况。综合看，股票质押风险对市场短期冲击有限。

深交所也强调，最终确实需要进行违约处置的，受股份减持规定等因素影响，直接从二级市场减持的金额较为有限。经统计，2017年全年深市二级市场累计违约处置金额约7亿元，日均违约处置余额约为已触发违约风险融资余额的万分之一。上一周深市股票质押融资实际日均违约处置约3000万元左右，没有明显变化。

多措并举守住风险底线

中证协负责同志强调，下一步，证券业协会将继续组织行业机构切实发挥维护市场稳定、服务实体经济作用，牢牢守住风险底线。

一是加强与会员的沟通，及时了解掌握上市公司控股股东或第一大股东高比例质押情形，发挥行业自律组织作用，协助交易所做好风险预研预判。

二是继续督促会员加大与质押人的协调力度，对经营正常但有临时流动性困难的融资人，持续提供必要的支持，共同维护实体经济健康、资本市场稳定。

同时，深交所方面表示，深交所高度关注深市上市公司股票质押风险，充分运用科技监管手段，建设股票质押风险监测平台，及时掌握股东质押情况，督促相关股东及时做好信息披露和风险预警、化解工作，切实维护市场的稳定运行。

针对近期暴露出的股票质押风险等情况，深交所将进一步规范股东高比例质押的信息披露，强化对股东股票质押行为的监管。

一是完善分类分层次的差异化披露要求，强化对股东高比例质押的风险揭示；

二是加强对股票质押行为的日常监管，密切关注上市公司控股股东或第一大股东高比例质押风险，强化穿透式披露，做好风险揭示和预研预判；

三是继续督促证券公司等融资方加大与质押人的协调力度，提前做好风险预案，对经营正常但有临时性资金困难的融资人，提供必要的展期等支持。（记者 徐昭）

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