新时代共青团工作怎么做？习近平这样指明方向

来源：央视网

青年是祖国的未来、民族的希望。共青团工作要紧紧围绕党和国家工作大局，心系青年、心向青年，引导青少年勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。

党的十八大以来，习近平总书记围绕青少年和共青团工作发表了一系列重要论述，深刻阐释了新形势下青少年和共青团工作的重大理论和实践问题，为当代青年的成长道路指引前程，为共青团工作指明了方向。

团组织——要走在时代前列 走在青年前列

加强党委对团工作的领导

各级党委要从巩固和扩大党执政的青年群众基础的战略高度，加强对团的工作的领导，为团组织提供良好工作环境和条件。

——2013年6月20日，习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话

把握住根本性问题

团的工作要把握住根本性问题，把培养中国特色社会主义事业建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。

——2013年6月20日，习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话

站在理想信念这个制高点上

团的工作要把握住广大青年的脉搏。要提高团的吸引力和凝聚力，关键是要高举理想信念的旗帜。共青团要做好青年思想引导工作、增强吸引力和凝聚力，必须站在理想信念这个制高点上。

——2013年6月20日，习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话

找准团工作的切入点和结合点

要用中国梦激发广大青少年的历史责任感，发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，在党和国家工作大局中找准自身工作的切入点和结合点，组织动员广大青少年支持改革、促进发展、维护稳定。

——2013年5月4日，习近平同各界优秀青年代表座谈时的讲话

保持和增强团组织的政治性、先进性、群众性

工会、共青团、妇联等群团组织一定要坚持解放思想、改革创新、锐意进取、扎实苦干，切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性，组织动员广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，把广大人民群众对美好生活的追求汇聚成强大动力，共同谱写实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新篇章。

——2015年7月6日至7日，习近平在中央党的群团工作会议上的讲话