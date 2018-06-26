新时代共青团工作怎么做？习近平这样指明方向

来源：央视网
青年是祖国的未来、民族的希望。共青团工作要紧紧围绕党和国家工作大局，心系青年、心向青年，引导青少年勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。
党的十八大以来，习近平总书记围绕青少年和共青团工作发表了一系列重要论述，深刻阐释了新形势下青少年和共青团工作的重大理论和实践问题，为当代青年的成长道路指引前程，为共青团工作指明了方向。
团组织——要走在时代前列 走在青年前列
加强党委对团工作的领导
各级党委要从巩固和扩大党执政的青年群众基础的战略高度，加强对团的工作的领导，为团组织提供良好工作环境和条件。
——2013年6月20日，习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话
把握住根本性问题
团的工作要把握住根本性问题，把培养中国特色社会主义事业建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。
——2013年6月20日，习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话
站在理想信念这个制高点上
团的工作要把握住广大青年的脉搏。要提高团的吸引力和凝聚力，关键是要高举理想信念的旗帜。共青团要做好青年思想引导工作、增强吸引力和凝聚力，必须站在理想信念这个制高点上。
——2013年6月20日，习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话
找准团工作的切入点和结合点
要用中国梦激发广大青少年的历史责任感，发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，在党和国家工作大局中找准自身工作的切入点和结合点，组织动员广大青少年支持改革、促进发展、维护稳定。
——2013年5月4日，习近平同各界优秀青年代表座谈时的讲话
保持和增强团组织的政治性、先进性、群众性
工会、共青团、妇联等群团组织一定要坚持解放思想、改革创新、锐意进取、扎实苦干，切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性，组织动员广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，把广大人民群众对美好生活的追求汇聚成强大动力，共同谱写实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新篇章。
——2015年7月6日至7日，习近平在中央党的群团工作会议上的讲话
团干部——做青年朋友的知心人 做青年工作的热心人
坚定理想信念
团的干部必须坚定理想信念，应该最富有理想、富有理想主义，团干部要在广大青年中树立威信、形成号召力，首先要高扬理想旗帜。
——2013年6月20日，习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话
心系广大青年
团的干部必须心系广大青年，坚持以青年为本，深深植根青年、充分依靠青年、一切为了青年，做青年友，不做青年“官”，努力增强党对青年的凝聚力和青年对党的向心力。
——2013年6月20日，习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话
提高工作能力
团的干部必须提高工作能力，勤奋学习，向书本学习，向实践学习，向青年学习，在同广大青年的密切交往中提高工作本领，在同他们打成一片中找到做好青年工作的有效办法。
——2013年6月20日，习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话
锤炼优良作风
团的干部必须锤炼优良作风，既要有干事创业的激情，更要有脚踏实地的作为。要深刻领会中央八项规定的精神实质，养成慎始、慎独、慎微的意识，走好人生每一步。要坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这“四风”，着力解决广大青年反映强烈的突出问题，为做好团的工作提供坚强作风保证。
——2013年6月20日，习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话
深入基层、深入群众
群团组织和群团干部特别是领导机关干部要深入基层、深入群众，争当全心全意为人民服务宗旨的忠实践行者、党的群众路线的坚定执行者、党的群众工作的行家里手。
——2015年7月6日至7日，习近平在中央党的群团工作会议上的讲话
青年团员——青年兴则国家兴 青年强则国家强
坚定跟党走
共青团是党的助手和后备军，要始终保持先进性，广大团员青年坚定跟党走，就是初心。不忘这个初心，是我国广大青年的政治选择，也是我国广大青年的人生航向。
——2017年5月3日，习近平在中国政法大学考察时的讲话
自觉践行社会主义核心价值观
核心价值观承载着一个民族、一个国家的精神追求，是最持久、最深层的力量。广大青年要从现在做起，从自己做起，勤学、修德、明辨、笃实，使社会主义核心价值观成为自己的基本遵循，并身体力行大力将其推广到全社会去，努力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。
——2014年5月4日，习近平在北京大学考察时的讲话
锤炼自己、提高自己
当代中国青年要在感悟时代、紧跟时代中珍惜韶华，自觉按照党和人民的要求锤炼自己、提高自己，做到志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓，在火热的青春中放飞人生梦想，在拼搏的青春中成就事业华章。
——2015年7月24日，习近平致全国青联十二届全委会和全国学联二十六大的贺信
勇做走在时代前面的奋进者、开拓者、奉献者
希望你们珍惜韶华、奋发有为，勇做走在时代前面的奋进者、开拓者、奉献者，努力使自己成为祖国建设的有用之才、栋梁之材，为实现中国梦奉献智慧和力量。
——2013年5月2日，习近平给北京大学考古文博学院2009级本科团支部全体同学的回信
成为社会主义建设者和接班人
青年是国家的希望、民族的未来。我衷心希望每一个青年都成为社会主义建设者和接班人，不辱时代使命，不负人民期望。对广大青年来说，这是最大的人生际遇，也是最大的人生考验。
——2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话
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