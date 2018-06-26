建设美丽中国，在习近平生态文明思想引领下

来源：央视新闻客户端

△央视原创时政微视频丨美丽中国说

24日公布的《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（以下简称《意见》）提出，坚决打赢蓝天保卫战，着力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。《意见》还提出，坚持建设美丽中国全民行动。美丽中国是人民群众共同参与共同建设共同享有的事业。

建设美丽中国，每个人都是行动者。习近平总书记不仅身体力行，还是美丽中国的引领者。

习近平总书记高度重视生态文明建设，多次就此作出重要指示。在5月18日至19日召开的全国生态环境保护大会上，总书记更是强调，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。

△习近平总书记在全国生态环境保护大会上发表重要讲话

正是在习近平总书记的大力推动之下，我国先后出台了“大气十条”、“水十条”、“土十条”以及《农村人居环境整治三年行动方案》等政策措施，全方位推进美丽中国建设。

天：打赢蓝天保卫战三年作战计划

习近平总书记在全国生态环境保护大会上明确指出，坚决打赢蓝天保卫战是重中之重，要以空气质量明显改善为刚性要求，强化联防联控，基本消除重污染天气，还老百姓蓝天白云、繁星闪烁。

为解决人们的“心肺之患”，2013年9月，国务院发布《大气污染防治行动计划》，提出十条措施，包括减少污染物排放、严控高耗能高污染行业新增耗能、大力推行清洁生产等等。经过几年的努力，我国空气质量改善明显。与2013年相比，2017年全国338个地级及以上城市PM10平均浓度下降22.7％，京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2.5平均浓度分别下降39.6%、34.3%、27.7%。

但由于污染的形成不是一天两天，要解决也绝非一夜之间，需要久久为功。在今年2月召开的全国环境保护工作会议上，时任环保部部长李干杰表示，今年将全面启动打赢蓝天保卫战三年作战计划，出台重点区域大气污染防治实施方案。目前我国多地正在制定蓝天保卫战三年作战计划，内容涉及产业布局调整、淘汰落后产能、能源结构及交通结构的调整、扬尘天气的控制等多方面。

本次中央发布的《意见》明确蓝天保卫战2020年的行动目标：全国PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%以上。过去的实践证明，只要持续努力，蓝天可期。

水：组建生态环境部统一治理职能

在污水治理方面，2015年4月，《水污染防治行动计划》正式发布，内容包括狠抓工业污染防治、强化城镇生活污水治理等内容。经过多年努力，相比于2012年，2017年全国地表水好于三类水质所占比例提高了6.3个百分点，劣五类水体比例下降4.1个百分点。不过，这距离基本消灭城市黑臭水体、还给老百姓清水绿岸还有距离。

治理水污染难度不小，一个重要原因是（今年国家机构改革）以前的职能设置分散：地下水归国土部、河流湖泊水归环保部、排污口设置由水利部管、农业面源污染归农业部治理。为此，与其它污染物治理相比，对水污染的治理更需要在体制机制上进行改革，真正破解“九龙治水”的难题。

今年的国家机构改革方案中，不再保留环保部，组建生态环境部。其中，在职能整合方面，将国土资源部的监督防止地下水污染职责，水利部的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，农业部的监督指导农业面源污染治理职责，国家海洋局的海洋环境保护职责，国务院南水北调工程建设委员会办公室的南水北调工程项目区环境保护职责整合进入生态环境部。此次改革后，水污染治理真正实现了职责统一。

本次发布的《意见》明确碧水保卫战2020年的行动目标：全国地表水一至三类水体比例达到70%以上，劣五类水体比例控制在5%以内；近岸海域水质优良（一、二类）比例达到70%左右。还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象。

土：全面落实土壤污染防治行动计划

2014年4月，当时的环保部和国土资源部联合发布全国首次土壤污染状况调查公报。此次全国土壤污染状况调查始于2005年4月，2013年12月结束。调查范围为中国境内（未含港、澳、台地区）的陆地国土，调查点位覆盖全部耕地、部分林地、草地、未利用地和建设用地，实际调查面积约630万平方公里。

调查结果显示，全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重。长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大。镉、汞、砷、铅4种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。

△资料图

为解决土壤污染问题，《土壤污染防治行动计划》2016年5月发布，内容包括加强污染源监管、开展污染治理与修复、加快推进垃圾分类处理、强化固体废物污染防治等等。计划提出，到2020年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制。今年3月，生态环境部召开第一次部常务会议，审议并原则通过《关于全面落实〈禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案〉2018—2020年行动方案》，全面提升我国固体废物污染防治水平。固体洋垃圾是土壤污染的一大源头，特别是重金属污染。禁止洋垃圾进口，有利于减轻土壤污染压力。

习近平总书记在全国生态环保大会上指出：“要全面落实土壤污染防治行动计划，突出重点区域、行业和污染物，强化土壤污染管控和修复，有效防范风险，让老百姓吃得放心、住得安心。”

本次发布的《意见》也明确到2020年，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。净土保卫战正在扎实推进。

境：持续开展农村人居环境整治行动

今年4月，习近平总书记曾就浙江省推行的“千村示范、万村整治”工程作出重要指示：要结合实施农村人居环境整治三年行动计划和乡村振兴战略，进一步推广浙江好的经验做法，建设好生态宜居的美丽乡村。

总书记所说的浙江好的经验做法，就是浙江15年前推出的“千村示范、万村整治”工程。2003年6月，浙江省委、省政府决定实施“千村示范、万村整治”工程，按照统筹城乡经济社会发展的要求，以村庄规划为龙头，加大村庄环境整治力度，完善农村基础设施，加强农村基层组织和民主建设，加快发展农村社会事业，使农村面貌有一个明显改变。

正是在习近平同志的引领、指挥之下，经过多年努力，这项工程有力支撑浙江乡村面貌、经济活力、农民生活水平走在全国前列，为我国建设美丽中国、实施乡村振兴战略等带来实践经验。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视美丽乡村建设，习近平总书记本人也曾就此多次作出重要指示，要求建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。今年2月，《农村人居环境整治三年行动方案》正式发布，明确了改善乡村人居环境这项工作的主攻方向和目标。

本次发布的《意见》明确：到2020年，农村人居环境明显改善，东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区人居环境质量全面提升；中西部有较好基础、基本具备条件的地区力争实现90%左右的村庄生活垃圾得到治理，卫生厕所普及率达到85%左右。

习近平生态文明思想：“八个坚持”

党的十八大以来，习近平总书记传承中华民族传统文化、顺应时代潮流和人民意愿，站在坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，深刻回答了为什么建设生态文明、建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明等重大理论和实践问题，系统形成了习近平生态文明思想。本次发布的《意见》明确习近平生态文明思想集中体现为“八个坚持”：

坚持生态兴则文明兴；

坚持人与自然和谐共生；

坚持绿水青山就是金山银山；

坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉；

坚持山水林田湖草是生命共同体；

坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境；

坚持建设美丽中国全民行动；

坚持共谋全球生态文明建设。

总书记曾表示，人们对干净的水、新鲜的空气、安全的食品、优美的环境的要求越来越强烈，生态环境保护慢不得、等不起。过去五年多来，习近平生态文明思想有力指导我国生态文明建设和生态环境保护取得历史性成就、发生历史性变革。未来，在总书记的亲自推动下，在习近平生态文明思想的指引下，在全民的共同参与下，美丽中国必将铺展出更加壮美的图景。这也是中国对改善世界生态环境最好的贡献。