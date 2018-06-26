从机器人到智能办公，90后创客孔尧的“硬态度”

提到办公设备，你会想到什么？

笨重难用时常卡纸的打印机？

线路复杂状况频出的投影仪？

亦或是机箱不时阵阵轰鸣的办公电脑？

在人们印象中，传统的办公设备总免不了傻大黑粗的形象，无论如何也和智能扯不上关系。而在近日的CES Asia2018，钉钉和他的合作伙伴明我mingwork却带来了不一样的产品。

众所周知，钉钉在企业IM领域是毫无疑问的领军产品。据已公布的数据，目前钉钉已经服务超过700万企业用户，并还在不断增长中，基于钉钉平台的线上协同办公方式已经深入人心，如何将软件与硬件结合，打造软硬一体的智能办公新生态，是钉钉正在思考和解决的问题。为此，钉钉针对性的引入了多个硬件合作伙伴，明我mingwork正是其中的佼佼者。

在钉钉和明我联合搭建的展台上，展出了诸多明我mingwork参与研发设计的钉钉智能办公硬件产品，还包括明我自有品牌的企业投屏解决方案——明会议盒子。

结缘阿里，情定钉钉

在对外发布的宣传资料中，我们可以看到，钉钉与明我，具有共同的行业使命，旨在助力全中国4300万中小企业在云和移动时代实现智能办公。作为办公软件龙头，钉钉为什么会与明我合作？

为此，我们探访了明我和他的团队，对这家“酷公司”有了更进一步的了解。

明我mingwork成立于2013年，自2014年起，团队以智能机器人为切入点，研发并设计了第一款智能机器人产品RoboMing，取得了不俗的成绩，在科技圈小有名气，也因此引起了阿里巴巴的关注。

值得一提的是，明我的创始人孔尧，是一个不折不扣的90后。毕业于上海理工大学的他，曾攻读上海交通大学EMBA，大学期间就成了一名创客，2014年开始组建团队研发明机器人，和别的创业者有所不同的是，他并不是为了创业而创业，为了赚大钱而创业，用孔尧自己的话说，“我就是喜欢玩硬件，就是喜欢机器人而已”。这也奠定了整个团队硬核极客的精神，不为别的，就是为了做一款好产品。

伴随着明机器人的成功和名气的增长，阿里钉钉也开始关注到了孔尧和他的团队，在阿里巴巴的牵线搭桥下，由钉钉提供软件支持，由双方合作开发一款全新的办公硬件。

2016年8月，明我进驻湖畔花园，在这个被视为阿里圣地的地方开启了与钉钉合作研发新产品的旅程；2017年4月，明我获得阿里战略投资，成为第一个获得阿里投资的钉钉生态企业，在协助钉钉推出了第一款智能硬件产品：钉钉M1智能考勤机之后，更是参与钉钉所有的智能硬件研发工作。

从智能机器人到智能办公硬件，这其中伴随着巨大的挑战和跨越，也展现出了空前的机会。明我强大的研发实力和追求卓越的极客精神，为阿里钉钉带来了全新的活力，而钉钉在软件平台、市场资源、销售渠道的全方位赋能，也使明我加速成长。

短短2年不到的时间，明我已经成长为企业级智能办公解决方案的领先企业，这个平均年龄不到28岁的团队，已经交出了一份令人满意的答卷。

青年创客，偏执狂人

是什么决定了优秀的产品？创始人孔尧有他的见解。

“作为一个硬件创业团队，产品本身才是公司的灵魂。我们一切的努力都是为了创造好的产品，因此团队也是围绕着产品的三个核心来打造：1，产品的定义；2，产品的实现；3，产品的营销。”

明我与阿里合作之初，在帮助钉钉完成了早期硬件研发设计工作后，钉钉打算开放钉钉硬件生态并推出钉钉智连，希望把明我mingwork打造成钉钉智连的明星企业，于是明我开始着手自有品牌的新产品开发。

在产品方向上，孔尧就体现出了他与众不同的洞察力和执着。从机器人转型做办公硬件，面对这么一个巨大的跨越和转变，这其中不仅仅需要技术的积累，更加需要对行业深刻的理解和洞察。

“既然要做办公场景，那么我们就要找到办公场景中最重要的那个点。在一次次的内部讨论和调研访谈后，我认为，办公场景和生活场景最大的不同，就在于企业内同事们聚集在一起开会的会议场景，这个场景是刚需且无法替代的，我将这个场景称之为聚点，这就是我们首先要打通的场景。”

基于这个理念，解决会议场景下投屏问题的明会议盒子应运而生。当时明我所面临的挑战是巨大的，开发周期短、任务重，然而孔尧和他的团队克服了这一切，仅仅两个月，就完成了产品开发到上线销售，创造了常人眼中不可能完成的奇迹。

在产品研发和设计的过程中，从底层技术到外观设计，孔尧无时无刻不将他追求完美的态度发挥到极致。用团队其他成员的话来说，“孔老师认真的近乎偏执”。为了1%的效率提升，他可以在办公室彻夜攻克技术难题；为了1毫米的外观打磨，他会千百遍的绘制原型。然而由于时间紧迫，尽管完成了任务，但是对于产品本身，孔尧心中还有许多未完成的点，颇为遗憾，他时常提醒自己，一定要在未来做出更好更完美的作品。

“工作不苟且，这是我们企业的精神和文化。”孔尧如是说。正是这种执着而不妥协的硬态度，孔尧和他的团队打造出了明会议盒子这款令业界惊叹的产品。90后只是一个外在标签，属于90后的时代已经到来，也终将过去，亘古不变的是，每一个创业者持之以恒的决心以及倾注的心血和智慧。而孔尧和他的团队，正在用他们的“硬态度”，努力诠释这一点。