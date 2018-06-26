上海文山22年帮扶协作成就展在沪举行

“黄浦江畔亲人来，玉兰花开香文山。” 25日上午，以“海纳百川 爱在文山”为主题的上海文山帮扶协作成就展在上海展览中心开展，展示文山州建州60年来所取得的成就，展示上海与文山对口帮扶协作22年变化，表达文山州人民的感激之情。

22年投入各类帮扶资金10.64亿元

文山州委书记童志云表示，历届上海市委、市政府始终把对口帮扶文山作为重要责任，在思路、资金、项目、人才等各方面给予了鼎力支持，用心用情帮助了一大批贫困山区群众脱贫致富，推动了文山经济社会发展，促进了边疆地区繁荣稳定。文山州委副书记、州长张秀兰指出，22年来上海市及社会各界共向文山投入各类帮扶资金10.64亿元，特别是新一轮沪文扶贫协作开展以来，上海市及静安区、虹口区不断加大帮扶力度，为文山脱贫攻坚贡献了重要力量。全州地区生产总值从1996年的37.64亿元，增加到2017年的809.11亿元；农村人均可支配收入从1996年的790元，增加到2017年的9184元，贫困发生率下降到了10%以下。

文山自治州副州长周家宝提出，文山地理位置好，资源丰富独特，州政府欢迎上海企业去文山投资，州政府一定会为企业到文山发展提供优质的服务和保障。

三天展示成就与特产

据了解，这一次成就展，精心收集了上海倾情帮扶文山22年来，文山各族人民发扬“艰苦奋斗，无私奉献”的老山精神，推进经济发展、社会进步、民生改善、民族团结、边疆安宁等方面的历史图片、实物、文字材料、影像资料，全面反映文山州建州60年来，特别是上海倾情帮扶22年来的巨变，以及文山美好灿烂的发展。

此次展览从6月25日至27日，共分两个展区。第一展区主要通过图片、实物、影像资料等展示文山壮族苗族自治州建州60年及沪文协作22年来的发展成就。第二展区分三七系列产品、名特优产品、民族文化产品等3个版块展示文山州高原特色产品，共36家文山州内企业参展。其中，来自文山的桃子一大早便已售罄，文山三七是一味食材，三七磨成的粉非常受欢迎，和高山菜籽油、云南白药牙膏等产品以低价质优引起上海老百姓热捧。