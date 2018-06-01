“We爱·第二届两岸青年短片大赛”举行颁奖典礼丨十部两岸短片捧得五大奖项

文汇报 今天

青春才华碰撞出绚丽的创意火花，光影梦想拉近了心与心的距离。6月26日上午，“We爱·第二届两岸青年短片大赛”颁奖典礼在上海城市规划馆举行。大赛各大奖项一一揭晓，台湾团队制作的动画短片《屋子心》捧得金奖，大陆团队制作的剧情类短片《平小》荣获银奖，《鮮蔬香烤嫩鸡佐蜜渍青柠酱》荣获铜奖，两岸合拍片《贰加贰》获得“We爱奖”，《舞台》、《送你最后一哩路》、《S·M·H》、《局外人》、《她》、《舍我之恋》等6部作品获得“优秀奖”。

上海市委常委郑钢淼，国务院台湾事务办公室交流局局长黄文涛，上海市人民政府台湾事务办公室主任李文辉，沪测信息科技(上海)有限公司顾问孙大千，主办单位领导、嘉宾，以及来自两岸的青年电影创作者等100余人出席了颁奖典礼。郑钢淼为金奖作品颁奖，黄文涛为银奖作品颁奖，李文辉为铜奖作品颁奖。

此次大赛由上海市海峡两岸交流促进会、上海文化联谊会、上海市科技艺术教育中心指导，文汇报社、上海市广播影视制作业行业协会、沪测信息科技（上海）有限公司共同主办，MMA微电影协会、华联国际多媒体股份有限公司协办，上海市台胞服务中心、上海瑞创影视有限公司、民众日报、博硕文化股份有限公司、未来事件交易所、青年公社等支持，爱奇艺、东森新闻云作为战略合作伙伴参与大赛。

作为一部纸制逐帧定格动画，金奖作品《屋子心》把老屋拟人化，通过屋子“内心”的感受，讲述不断变化的时代中人与老屋之间的情感、对话，折射人情变化和时代发展。手工制作和独特的叙事方式让每一个画面都传递着时代的温度和人文关怀。银奖作品《平小》聚焦生活在三、四线城市小人物的爱情，虽然最终难逃宿命，但主人公仍然向着心中的爱前行。看似简单的剧情发展中，透着淡淡的惆怅和对美好生活的向往。铜奖作品《鲜蔬香烤嫩鸡佐蜜渍青柠酱》幽默感十足，导演运用娴熟的动画制作技术展现一道美食上桌前的有趣故事，令人垂涎三尺，极具观赏性。略带伤感色彩的结尾，给观众留下了想象空间。获得“We爱奖”的作品《贰加贰》，由2位大陆导演和2位台湾导演合作拍摄而成，通过春、夏、秋、冬四个季节，讲述了4个不同的故事。春的祖孙之情，夏的家族之情，秋的爱情和冬的兄弟之情，简单的故事却包含了身边最熟悉的情感。

为促进两岸青年文化交流与合作，培养两岸影视创意人才，在去年基础上，“We爱·第二届两岸青年短片大赛”于今年2月14日在海峡两岸再度开展。大赛历时四个多月，共收到两岸参赛作品2119部，最终50部作品入围。这些影片题材新颖、内容丰富、形式各异，涌动着满满的爱意，能感受到两岸青年对于家庭伦理、社会问题、人文关怀的思考和体察。入围作品中，有10部是两岸青年合拍影片，也成为此次大赛一道独特的风景。6月下旬，入围作品的主创人员齐聚上海，共同参加了为期8天的“电影大师交流营”活动。在今年第21届上海国际电影节期间，8部推荐作品在大光明电影院进行了专场展映。

颁奖典礼伊始，播放了交流营回顾视频。屏幕上闪动的画面向观众展示了交流营的丰富行程，承载着精彩的回忆。交流营期间，营员们相互切磋、相互学习，聆听了来自两岸的知名导演程亮、李运杰，知名监制李亚梅、知名制片人祁伟礼的现场授课，参访了上海车墩影视乐园、上海电影博物馆、1933老场坊、新天地等沪上文化地标，并组成多个拍摄团队开展“爱上海”主题采风拍摄。

5部“爱上海”主题短片进行了现场展映。虽然拍摄制作的时间很短，但这些采风短片富有质感、创意十足。这不仅是一次两岸青年电影人合作交流的最佳实践，更是一场共同发现爱的旅程。

2017年2月至今，“We爱·两岸青年短片大赛”已成功举办两届，这项大赛活动为两岸青年搭起了一座友谊之桥，也成为两岸交流中一张金色的“文化名片”，结出了丰硕的成果。两年来，两岸青年踊跃报名参与，大赛征集到总计3322部作品，汇聚了无数爱的温暖和创意的力量；两岸主办各方全情投入、通力合作，落实每一个活动细节、每一项工作；两岸众多知名导演、制作人担当导师、评审，悉心指教青年电影人，无私分享从业心得。

作为大赛评审专家代表，知名制片人祁伟礼现场对大赛入围作品进行了整体点评。他表示，通过这次大赛，看见了电影未来更多的表达方式以及新的创作形式。这是每一个人都能够近距离感受到的时代气息，更是一种怀念与留恋。参赛短片展现出的思考上的成熟冷静、制作上的创新创意，对于年轻创作人来说都是难能可贵的。

颁奖典礼上，台湾营员代表徐仲彦和大陆营员代表席世伟分别发表了参赛感言。

大赛颁奖活动后，主办方将通过大赛官网、文汇新媒体、爱奇艺、东森新闻云等平台对所有获奖作品和入围作品进行网络展映，扩大作品传播度和大赛影响力，鼓励两岸更多青年电影人勇敢追梦。

获奖作品

“第二届We爱·两岸青年短片大赛”金奖 屋子心 这部影片具有非常强的现实意义。影片运用拟人手法，讲述不断变化的时代中人与老屋之间的情感、对话，折射人情变化和时代发展。影片讲述了一栋房屋的一生，从热闹非凡到人去楼空，呈现今非昔比的落差感的同时，手工制作和独特的叙事方式让每一个画面都传递着时代的温度和人文关怀。影片有别于传统的2D或3D动画，体现了创作者的用心良苦。 “第二届We爱·两岸青年短片大赛”银奖 平小 这部影片整体制作精良，叙事结构完整。以三、四线小城市为大背景，聚焦了主人公那份看似“不被祝福”的爱情，这份情感在主人公的内心煎熬着，虽然依旧难逃宿命的安排，但是仍然向着心中的爱前行。看似简单的剧情发展中，透着淡淡的惆怅和对美好的向往。 “第二届We爱·两岸青年短片大赛”铜奖 鲜蔬香烤嫩鸡佐蜜渍青柠酱 这部影片充满趣味性，幽默感十足，极具观赏性。导演运用动画，将一道美食搬上荧幕，令人垂涎三尺。动画制作技术娴熟，展现美食上桌前的有趣故事，尤其是对主角的细节表情刻画到位。影片结尾略带伤感，与影片的开头形成对比。 “第二届We爱·两岸青年短片大赛”We爱奖 贰加贰 这部影片通过春、夏、秋、冬4个季节，讲述了4个不同的故事。春的祖孙之情，夏的家族之情，秋的爱情和冬的兄弟之情，简单的故事却包含了我们最熟悉的情感。诚如影片的片名一样，2位大陆导演、2位台湾导演，他们用爱拼接出了一部属于他们自己的两岸合拍片。

“第二届We爱·两岸青年短片大赛”优秀奖 舞台 送你最后一哩路 S.M.H 她 舍我之恋 局外人 这6部影片整体制作优良、故事结构饱满、风格迥异，题材也不尽相同。既有表达亲情的真人故事，也有令人深思的社会话题。从家庭亲情到男女之间的小情小爱，从对人性的思考，再到对社会的人文关怀，两岸青年导演紧扣了“爱”的主题，视野也越来越开阔，基本功扎实、创意性十足。