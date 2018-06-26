刚刚宣布！首届中国国际智能产业博览会将在重庆举办

科技部党组成员周长奎（中国网 宗超摄）

中国网直播26日讯 6月26日上午，国务院新闻办举行新闻发布会，请科技部党组成员周长奎、工业和信息化部总经济师王新哲、中国科学院秘书长邓麦村、中国工程院副院长何华武、中国科协有关负责人和重庆市政府市长唐良智介绍2018中国国际智能产业博览会有关情况，并答记者问。

会上，科技部党组成员周长奎介绍说：科技部作为首届中国国际智能产业博览会的联合主办单位，简要地向各位记者朋友介绍这次“智博会”的简要情况。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要前沿和热点，习近平总书记在近期的两院院士大会上多次谈到了人工智能，强调推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，做大做强数字经济，要以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变。去年按照中央的部署，科技部会同相关部门编制完成《新一代人工智能发展规划》和重大科技项目的实施方案，这个规划于去年7月由国务院发布实施，重大科技项目去年11月也启动实施，着力构建开放协同的人工智能科技创新体系。经过多年的持续积累，我国在人工智能领域取得了重要进展，其中，国际科技论文的发表量和发明专利的授权量都已经居世界第二位，部分领域核心关键技术也实现了重要突破，像语音识别、视觉识别技术处在世界的领先地位，自适应自主学习、直觉感知、综合推理、混合智能、群体智能等初步具备了发展能力，中文信息处理、智能监控、生物特征的识别、工业机械人、服务机器人、无人驾驶也逐步进入到实际应用阶段，人工智能创新创业日趋活跃，一批龙头骨干企业加速成长，在国际上获得了广泛关注和认可。加速积累的技术能力与海量的数据资源、巨大的应用需求、开放的市场环境形成了我国人工智能发展的独特优势。《新一代人工智能发展规划》发布实施以来，各部门和地方积极围绕人工智能产业链和创新链，集聚高端要素、高端企业、高端人才，着力打造人工智能产业集群和创新高地。这次我们和重庆共同举办首届中国国际智能产业博览会，是落实《新时代人工智能发展规划》，加速我国人工智能产业发展的一个重要举措。我们携手共同努力，争取把“智博会”打造成为人工智能科技成果发布平台、产业聚集平台和投融资对接平台，促进智能产业资源共享共用和高效应用，推动人工智能产业智能化发展。同时，“智博会”在重庆举办也将有力地促进人工智能创新要素在中国西部地区的聚集，以智能产业带动西部大开发，支撑“一带一路”和长江经济带发展。