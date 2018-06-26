上海市残联第七次代表大会开幕，李强到会祝贺：全社会携手厚植热心助残风尚和关怀

关心关爱残疾人，是一个城市文明进步的标志，也是全社会共同的责任。要积极营造扶残助残的浓厚氛围，最大限度地消除各种有形无形障碍，让温暖的阳光照亮每一位残疾人的心灵。

上海市残疾人联合会第七次代表大会今天上午开幕。市委书记李强在开幕式上指出，新时代中国特色社会主义的伟大实践，为残疾人事业繁荣发展创造了有利条件和新的机遇，也为广大残疾人提供了更加广阔的发展空间。全市各级残联组织要坚决贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业发展的指示要求，不断提高服务能力和水平，成为充满温暖、值得信赖的“残疾人之家”。广大残疾人朋友要更加勇敢地迎接生活挑战，更加坚强地为实现梦想而努力。全社会共同携手，不断厚植热心助残的社会风尚和人文关怀。

市领导应勇、殷一璀、尹弘、周慧琳、诸葛宇杰、金兴明出席开幕式，中国残疾人联合会副主席、中国残疾人福利基金会理事长王乃坤在会上讲话，副市长彭沉雷主持。

李强代表市委、市人大常委会、市政府、市政协，对大会召开表示热烈祝贺，向全市残疾人及其亲属表示亲切问候，向广大残疾人工作者和关心支持残疾人事业的社会各界人士表示崇高敬意。他说，五年来，全市各级残联组织和残疾人工作者认真履行职能，做了大量工作，推动上海残疾人事业取得长足发展。全市广大残疾人朋友以乐观坚强展现生命的力量和价值，以一技之长服务城市的发展与进步，赢得了全社会的尊重与喝彩。

李强指出，幸福都是奋斗出来的。希望广大残疾人朋友做生活的强者，始终保持乐观豁达的心态，不断激发直面磨难的勇气，用微笑拥抱生活，积极融入社会；做逆境成才的楷模，更加热爱学习，努力充实自己，不断提高本领，用知识和奋斗改变命运、成就梦想、体现价值、赢得尊重；做传递正能量的使者，以身残志坚、自强不息的实际行动，激励全社会奋发进取，以爱心善心的传递让整个社会充满暖意。

李强强调，全市各级残联要全面把握时代要求，充分发扬优良传统，不断增强履职能力和水平。坚持正确方向，坚持党的领导，更好团结带领广大残疾人坚定不移跟党走。紧扣基本职责，从细微处着眼、在求实效上用力，让“残疾人之家”更温暖、更可靠，让广大残疾人工作者真正成为残疾人信得过、靠得住、离不开、找得到的好朋友、贴心人。要持续深化改革，努力把各级残联组织建设得更加坚强有力、更加充满活力。

李强指出，关心关爱残疾人，是一个城市文明进步的标志，也是全社会共同的责任。要积极营造扶残助残的浓厚氛围，最大限度地消除各种有形无形障碍，让温暖的阳光照亮每一位残疾人的心灵。要凝聚更多社会助残力量和资源，更好满足残疾人多样性、多层次的服务需求，让城市的温度首先在残疾人身上体现。各级党委和政府要加强统筹协调，加大支持保障力度，把关心关爱残疾人的各项工作落到实处。

王乃坤代表中国残联向大会召开表示热烈祝贺。她说，上海市委、市政府高度重视残疾人事业，坚持把残疾人事业纳入经济社会发展总体规划，各级残联扎实推进自身改革，多项工作走在全国前列。希望上海各级残联和残疾人工作者不忘初心、牢记使命，自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行好代表、服务、管理职能，当好新时代残疾人工作的排头兵、先行者。希望上海的残疾人朋友更加自觉听党的话，更加坚定跟党走，努力学习、提高素质、增长技能，在上海建设“五个中心”、打响“四大品牌”的进程中贡献智慧，展示精彩。

市妇联主席徐枫代表人民团体向大会致贺词。市残联理事长、党组书记王爱芬代表市残联第六届主席团作工作报告。