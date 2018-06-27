要闻|习近平写信勉励新党员牛犇，牛犇要把责任变为行动

“认真、踏实、坦荡地做一个文艺工作者”





制图/潘文健

晨报记者 陆乙尔

据新华社消息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平6月25日给新近入党的电影表演艺术家牛犇写信，勉励他发挥好党员先锋模范作用，继续在从艺做人上为广大文艺工作者作表率。中共预备党员牛犇收到习近平总书记的信后，激动地说道：“我生在一个好时代，现在就是一个好时代。”昨晚，上影集团党委书记任仲伦来到牛犇所在的养老院，为他重读了一遍总书记的信。牛犇红着眼眶听完，他表示感到责任重大，下一步是要努力把责任变为行动。

流泪听信

“责任重大，要把责任变为行动”

昨日下午，作为预备党员，牛犇第一次交了党费，也第一次看到了习近平总书记给他写的信，“听到的时候感到无比温暖。”晚上，上影集团党委书记任仲伦来到牛犇所在的养老院，又为他重读了一遍习近平总书记的信。

牛犇听得眼眶泛了红，“我觉得责任太重大了，也感受到了压力。白天第一次听到信时一直很激动，都说不出什么话来。”任仲伦也回忆道，牛犇听到信时激动到一直流着眼泪。

牛犇说，听完信感到自己担子很重，责任重大，“这些年我一直在党的领导下认真工作。我要按照习总书记的要求，把责任担当起来，把责任变为行动，不枉主席对我的关心。”

他自豪地回忆，当年将工作重心从电影转向电视时，认真从制片、导演、演员等各个职业领域学习了两种艺术形式的不同，拍的几部电视剧也都得到了肯定。“我愿意全身心地为党的文艺事业贡献自己的力量，也要为上影剧团做一些具体的事情。”

入党现场

“我很早就接受组织的培养了”

6月初，83岁高龄的牛犇入党一事引起媒体和社会广泛关注。牛犇是上海电影制片厂演员，1946年，11岁的牛犇出演了沈浮导演的抗日影片《圣城记》，扮演村童“小牛子”，由此走上了表演道路。

在七十多年的艺术生涯中，牛犇出演了大量优秀的影片，如《海魂》《沙漠追匪记》《红色娘子军》《天云山传奇》《牧马人》《泉水叮咚》等。在《牧马人》里，他生动地扮演牧民郭扁子，广受好评；随后，他又与张瑞芳、张翎飞共同拍摄了家庭故事片《泉水叮咚》，扮演为孩子无人照顾烦恼的拆迁户大刘。他还参演了根据曹禺同名话剧剧本改编的经典电影《日出》。2017年9月16日，牛犇获得第31届中国电影金鸡奖终身成就奖。

几十年来，牛犇一直以党员的标准要求自己，今年1月正式提交了入党申请书，并写信给前辈艺术家秦怡和上影集团党委书记任仲伦，希望他们能当自己的入党介绍人。令人感动的是，秦怡在接到牛犇的亲笔信后，也在病中向组织写下了自己的意见：“牛犇是个好同志。我愿意是他的入党介绍人，我相信他也会做得很好。”

牛犇在6月初完成人生中第一次党员宣誓时回忆了很多，难掩激动。“我很早就接受组织的培养了，我记得（上海）电影厂老书记丁一当年开党课，我就参加了，那时候我还是没成年的孩子，就跟着同龄人一起要求进步。”

初心不改

“在这个时代里努力去做实事”

在6月初的入党宣誓现场，牛犇动容地说，自己一辈子都是个小小的演员，过去看剧本，他最关心的是剧本的社会效益，现在更是如此。最近他推掉了两部影片，就是希望能接拍更多有社会效益的作品，“只要对社会有贡献的，不管给我多少酬劳或者是不给酬劳，我都会去；如果没有，无论如何我都不会去。我过去是这么做的，今后我更要这样做，因为我的责任更大了。”

而在昨天，收到信后的牛犇一直心潮澎湃，“得到习主席这样的肯定和关心，真的有点受宠若惊。”这位多年来兢兢业业的表演艺术家初心不改，“就是按照习主席的要求，认认真真、踏踏实实、坦坦荡荡地做一个文艺工作者。”

牛犇再次表示，做每件事都要用责任来衡量自己。“我们遇上了好时代，我们要对得起这个时代。在这个时代里努力去做实事，不能给习主席丢人。”最后，他感慨称，自己从小是孤儿，在文艺队伍里一直得到前辈的照顾，“我现在能够一直成长，能够和同志‘并肩作战’，我只有继续努力，没有别的话。”（网站首页图：新华社资料图片）