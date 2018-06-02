金融市场诞生记|上海已成为全球金融要素市场最齐备的城市

晨报记者 林劲榆

中国外汇交易中心、上海证券交易所、上海期货交易所、上海黄金交易所、上海清算所、上海保险交易所、上海票据交易所、中国信托登记有限责任公司等，上海已经成为全球金融要素市场最齐备的城市，这是上海国际金融中心建设渐入佳境最重要的标志之一。

从1990年的上海证券交易所开始，上海金融市场建设几乎就是中国金融改革的缩影。

响应经济改革的需求——

上海证券交易所诞生

在黄浦江与苏州河的交汇处，一座西洋建筑已经在此屹立了100多年，当年风光一时的查理饭店见证了上海证券交易所的成立。如今置身于五彩玻璃穹顶的交易大厅内，仿佛仍能感受到当年红马甲们在这里紧张报价、成交的场面。

1990年11月26日，在上海华南宾馆召开上海证券交易所第一次会员大会，随后又举行了上海证券交易所成立大会，这标志着中华人民共和国第一家证券交易所正式成立。

当天，新华社从上海发出报道：“响应深化经济改革的呼唤，我国大陆第一家证券交易所——上海证券交易所今天正式成立。这一绝迹40多年的证券买卖专业场所于12月19日在上海外滩开业后，将有30种国库券、债券和股票在这里上市成交。

上海证券交易所采用了自主研发、微机联网的电脑自动撮合竞价交易系统进行证券交易，实现了证券委托电脑录入、系统自动撮合成交、成交行情远程自动实时传送等自动交易功能，领先于美国、日本等国家和地区的手工竞价交易方式，具有国际先进水平。交易规则是价格优先、时间优先、大宗优先。交收方式是实物券交收，交收时间是T+3。

上海证券交易所首批上市品种共有39只，其中股票8只（俗称老八股），债券31只。老八股分别为：延中实业、真空电子、飞乐音响、爱使电子、申华电工、飞乐股份、豫园商城、浙江凤凰。31只债券分别为：1989年保值公债3只、1987-1991年国库券4只、工商银行债券6只、交通银行债券1只、中国银行债券2只、建设银行债券1只，还有上海石化、氯碱化工等企业债券14只。

时代大潮中重要舞台——

中国外汇交易所

上证所成立四年后，另一重量级的金融市场也开始了紧锣密鼓地筹备。在改革开放的大背景下，企业有了越来越多的外汇盈余，也有了越来越多的外汇需求，外汇交易市场呼之而出。

中国的外汇交易最先在调剂市场进行，调剂汇率由买卖双方根据外汇供求状况议定，中国人民银行适度进行市场干预。到1993年，全国共有18个城市开办了外汇调剂公开市场。

上海外汇调剂市场很快成为全国交易量最大的调剂市场，其调剂价格也成为全国的风向标，境外有些媒体采样也使用上海的外汇调剂价。

不过，18个外汇公开调剂市场的不足之处也逐渐暴露出来，首先，分割的市场造成多重汇率导致了黑市投机交易，扭曲了进出口贸易行为，不利于外汇资源的优化配置；二是调剂市场主要由外贸企业和外商投资企业参与，中介机构的缺位不利于供求双方超越时间、空间的差异充分匹配，限制了外汇市场的发展，不利于发挥外汇市场的价格发现功能。

于是，一个以市场为基础的、有管理的浮动汇率制度和统一规范的外汇市场成为中国经济和金融发展的迫切需求。

银行间外汇市场——中国外汇交易中心在上海外滩成立，坐落于外滩15号大楼。4月4日，中国外汇交易中心交易系统正式运行，采用会员制、实行撮合成交集中清算制度，并体现价格优先，时间优先原则。

经过二十多年的发展，中国外汇交易中心已经建成境内人民币及相关产品交易主平台和定价中心。交易的产品从利率、汇率扩展到信用产品，从现货扩大至远期、掉期、期权等基础衍生品，形成了利率、汇率、信用等3大类共20多个产品系列。在此基础上，计算和发布25大类、400多个品种构成的市场基准系列，为20000多家境内外机构投资者提供交易前中后各类服务。市场规模实现跨越式增长，枢纽作用凸显。交易量在2017年接近1000万亿（998万亿元），在包括银行间市场、股票市场、期货市场、黄金市场在内的我国主要金融市场体系中，占比超过70%。目前，中国交易中心已经成为机构投资者实施流动性管理、资产负债管理、投资交易管理及市场风险管理的重要场所，正向“全球人民币及相关产品交易主平台和定价中心”战略目标加快迈进。

中国外汇交易市场是我国改革开放时代大潮中的重要舞台，也是金融领域与时俱进不断探索的精彩缩影。

在上海证券交易所、中国外汇交易中心之后，上海金融中心建设加快了步伐，各类金融要素市场如雨后春笋般出现。最新发布的第22期全球金融中心指数（GFCI）报告显示，上海的全球排名由上一期的第13位上升至第6位，首次进入全球前十名。

上海国际金融中心的上升势头仍然强劲，金融要素市场还在不断地完善之中。上海已经明确表示，将着力扩大金融市场体系的“上海影响”，进一步拓展金融要素市场的广度和深度，集聚更多的功能性金融机构，加快形成全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心。（网站首页图：晨报资料图片）