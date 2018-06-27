今天还是热|最高36.7℃

午后到夜里有阵雨或雷雨28日后梅雨带回归





上海昨天的气温创下今年以来新高 /晨报记者 朱影影

记者 徐妍斐

晨报讯 昨天，申城发布今年首个高温橙色预警。尚未出梅，但盛夏的感觉已经来了。此次高温将持续两天，今天仍然可能冲击37℃酷暑线。不过，这并不意味着申城已经出梅，28日后随着梅雨带回归，申城又将出现多阴雨天气。

昨天9时43分，徐家汇站最高温就达到了33.4℃，上海发布了今年首个高温橙色预警。最终，昨天中心城区徐家汇站最高温定格在36.7℃，上海出现今年第三个高温日，也创下今年以来气温新高。

此前5月中旬，申城曾出现今年首个高温日。其中5月15日，上海发布今年首个高温黄色预警信号；16日发布今年第二个高温黄色预警信号，嘉定、青浦和松江均发布了高温橙色预警信号。当天，嘉定站、松江站、青浦站、宝山站、崇明站等五个郊区成功刷新了1961年建站以来自己的5月最高温纪录。

今天上海处在副热带边缘，以多云天气为主，午后到夜里有分散性阵雨或雷雨。高温继续，最高温可达37℃，还须注意防暑降温。

其实梅雨季出现高温日并不算罕见，每年梅雨季的高温日数都不太一样，有的年份多，有的年份少，无规律可循。比如，高温日较多的2007年有10个高温日，申城6月21日入梅，7月18日出梅，高温天数有10天，高温日主要出现在6月末7月初以及梅雨期的末期。而2010年是6月17日入梅，7月17日出梅，梅雨期较2007年稍长，但高温天数只有5天。

这两天阳光灿烂，并不意味着已经出梅，只是梅雨季暂时“中断”。

28日前后，随着副热带高压南落东退，梅雨带将再度南压至长江中下游地区，申城又将持续一段多阴雨的天气，在雨水配合下，气温也将有所下跌，高温缓解，由于湿度大，体感潮湿闷热。