因荷而来|顾村公园300多亩荷花开了

记者 何雅君

晨报讯 顾村公园自然栽种的300多亩荷花，本月底相继初绽。昨日，记者从宝山区新闻办获悉，6月28日至7月27日，“2018消夏赏荷活动”将在顾村公园举行。

据相关负责人介绍，今年活动期间，顾村公园将以“心手相‘莲’，为‘荷’而来”为主题，整合传统文化、风味美食、亲子互动等元素，打造一场荷文化盛会。

顾村公园的荷花分布在公园多个水域，有青菱红莲、友谊牡丹莲、福建红莲、白建莲、剑舞等，共计28个品种。公园最佳的赏花景点有三处：一处是荷花亭，倚在荷花亭的木栈道上，35000平方米荷花淀一览无遗，荷花以白色的剑舞等品种为主； 二是能看到荷花和睡莲的望月亭；三是樱花研究所南侧的亭廊，其水域内种植了多个品种的荷花。

活动期间，公园将在三号门南停车场推出“荷虾美食节”，将夏季受欢迎的小龙虾、啤酒将融入荷花节中。现场会有慕尼黑风情乐队、爵士乐、异域风情舞蹈等丰富多彩的演出。儿童水上乐园将开展水枪大战、泡沫大战、水上排球等亲子互动游戏。现场还有世界杯赛事观赏、趣味抽奖、喝啤酒大赛等互动评选活动。

活动期间，顾村公园还将举办摄影比赛、百字微信大赛、户外写生等活动。摄影比赛的参赛作品要围绕展现消夏赏荷的各项精彩活动、荷花之美以及快乐文明赏荷等情景和趣事。历届赏荷摄影赛获奖作品也将展出。“赏荷美图美文”百字微信大赛的美文要围绕赞美荷花及赞颂荷花精神，将顾村公园2018荷花节所见所闻、所思所感，撰写成百字左右的随笔、短诗、词等体裁的美文，配上随手拍图片，发送至公园微信公众号参与比赛。户外写生活动需与荷花主题相关，油画、国画等均可，题材不限。参加者须在活动期间将作品原稿投至指定地点，活动结束后将于公园内的九州书院进行集中展示。

荷花节期间公园门票仍实行平日票价，军人、老人、残疾人等仍可享受优惠政策。成人票价格20元/人，大、中小学生凭学生证10元/人，60至64周岁老人凭身份证16元/人，军人、65周岁及以上老人、残疾人等按照旅游景点价格管理规定，享受免票政策。（网站首页图：新华社资料图片）