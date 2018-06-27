教育|小升初学生暑假作业：学做四菜一汤

民办初中给小学生毕业生布置各种作业，有试卷有抄默也有看足球比赛……

晨报记者 朱晓芳 实习生 梁 云

这两天，小学五年级孩子正在陆续进行毕业考和毕业典礼。对这些小升初的孩子们来说，这个暑假是否可以轻松些呢？

记者调查发现，不少孩子小学刚毕业，即将进入的民办初中已经提前来“打卡”，一大波各样花式的“暑假大礼包”来袭。孩子们假期里需要完成的作业并不少，这个暑假，对孩子们来说，身上的担子并不轻。

不少作业内容开学要考核

“语文古诗抄默10遍，文言文抄默5遍；数学试卷35套，自学六年级上内容；英语试卷35套，家默《六年级考纲单词》……”这是浦东一所民办初中新6年级的“大礼包”内容，一个暑假里数学和英语各35套试卷，基本上每个工作日需要各做1套卷子了。语文不仅要抄默古诗词，而且还要抄默文言文、现代诗歌、散文等等，覆盖了语文学习大多内容，在阅读的同时，还要求做好阅读笔记小报。

从这些作业的布置情况来看，老师很注重学生的基础知识掌握，但学生们也要捏一把汗。大礼包最后一句很关键：“所有内容开学考试考核！”这个“暑假大礼包”，被家长指称“简单粗暴型”。

除了“简单粗暴型”，“大礼包”还有“狂风暴雨型”：数学、英语试卷各15套，从语数外到体育音乐，几门功课的要求都是半页到一页必完成项目，学校对学生提出了较高的暑期自学要求——这是上海西南地区一所民办初中的预初新生“大礼包”，对孩子们的要求着实不低。

在浦东另一所民办初中的“大礼包”里，“语文暑期学习指导、数学暑期学习指导、英语暑期学习指导、道德与法治暑期指导、科学暑期指导……”从语数外，到体育、科学、音乐，主科副科都已囊括，几乎全方位无死角。家长发上来的同时，表示这是全能型“暑假大礼包”。

让人意想不到是，暑假中把作业完成了不算结束，还需要自己检测是不是学会了，这是上海西南一民办初中的小升初暑期作业。“完成练习，然后利用红笔，根据答案批改订正”，这句话是在作业要求中出现频率最多的一句话，作业不仅要完成，而且要看做得对不对。

有学校强调趣味性拓展

不过，并不是每所初中都是仅仅注重学科教育，也有一些初中名校会别出心裁，对孩子提出另外的暑期要求。

比如，兰生复旦要求学生在暑假里学做四菜一汤，然后将整个做菜过程拍成视频，开学交给学校。

也有初中的暑假“大礼包”“和风细雨”，注重学生的全面发展。据家长介绍，浦东华二实验的暑期作业就囊括从语数外到体育、科学、地理、音乐、美术、劳技等全部学科。对英语，老师要求学生从生活中感受原汁原味的英语，感受英语影视剧、英语歌曲、英语广播等等，真正在实践中学习运用英语。

同样注重全方位趣味性拓展的还有交中初级。学校鼓励学生们看足球比赛，看音乐展、美术展，真正从生活中学习知识，还让学生们养成每天写日记的好习惯，不忘记录自己生活中的点点滴滴。学校要求学生每天锻炼身体，并体会历史、地理、美术、音乐知识的趣味。

复旦五浦汇实验学校也同样为学生们布置了一份全方位的暑期作业，作业设计中在做好各科知识巩固和预习的基础上，鼓励学生们去开拓阅读。数学除了算数，也让学生们去读很多有趣的书籍，英语更不必说。其他各科也相应布置作业，这些作业的最终目的不是加重学生们的负担，而是让学生们在学习的基础上培养他们不同的爱好。黄玉峰校长说：“我们更注重暑期学生们的阅读，鼓励他们读书，鼓励他们培养自己的爱好。”

●业内看法

衔接紧凑是好现象 但应试作业不宜多

那么，业内是如何看待各所学校的争奇斗艳的暑期“大礼包”呢？

虹口实验中学校长胡培华表示，小升初这个暑假对于学生们来说极其宝贵，小学生活和中学生活是不同的，暑期作业有利于帮助学生们有目标有方法地去迎接即将到来的中学生活。就小升初的暑假，胡校长给出了六个建议：第一、让学生多读书，在暑期进行广泛的阅读，语文不是练出来的，暑期用心读几本书胜过做几十套试卷；第二、加强体育锻炼，不是统一要求学生学会或去做什么锻炼，而是要因地制宜多锻炼；第三、走出学校，走出家庭，多去旅游，多去拥抱大自然，多参加留学交流。把在学校学到的知识用上，比如和外国人用英语交谈；第四、提高自身的综合素质，多去做社会实践，争当志愿者；第五、整理归纳小学所学知识，提前预习中学内容，做到心中有数；第六、安全最重要，建议设计一份家庭逃生图，规避风险。

浦东新区语文教研员夏智表示，布置作业不能全凭老师的个人喜好，要有规划。“小学和初中衔接越来越紧凑，是一种好现象，但是我不赞成给学生们过多的作业，尤其是过多的应试作业，比如抄默和完成各种各样的试卷，这样的作业过于学科化。”夏老师强调暑期家长们的主动性。家长给孩子们一个有目标、有主题的暑期规划，这很重要。过好小升初这个暑假，不仅靠学生们自身努力，更是家长和老师的共同努力。（网站首页图：新华社资料图片）