城事|首张上海市爱心捐发地图发布

“世纪宝宝”用捐发来纪念十八岁成人

晨报记者 陈里予

昨天下午，100名爱心捐发志愿者齐聚华东师范大学第四附属中学，参加由上海市儿童医院联合其他单位共同举办的“爱从头开始——2018年第三季为白血病患儿捐发公益行动”。

为了方便爱心市民的捐发，首张上海市爱心捐发地图发布，由上海美发美容行业协会组织了25家美发美容机构加盟分布在上海9个区，市民平时想捐发，至就近美发机构剪发捐赠，主办方将统一邮寄捐发证书。儿童医院和海南弘毅扶贫慈善基金会联合成立“为爱捐发”专项基金，开通网上募捐通道。

100名志愿者现场捐发

在华师大四附中底楼大厅，记者看到，众多爱心捐发志愿者已经在理发位就绪，为白血病患儿捐发活动正在火热进行中。

上海市美容美发行业协会招募的30名爱心理发师为来自社会各界的100位爱心捐发者剪去健康的秀美长发，捐赠给医院，之后会为有需要的白血病患儿量身定做发套。

100名捐发志愿者中80%是在校学生，华师大四附中有30名同学报名参加，还有10名来自上海交通大学医学院穿着白大褂的医学生和11名来自上海市儿童医院的医护工作人员，她们深知疾病给孩子们带来的痛苦，也非常想在医疗之外，给予孩子们一丝关爱。

毕业季捐发已举办3年

来自曹杨二中的黄妍是一位“世纪宝宝”，刚刚参加完高考的她也和其他9名同学们一起参加了此次爱心捐发活动。刚满18岁的她表示参加此次爱心捐发活动也是自己的一次成人礼，通过这种特殊的形式告诉自己，走入成人的世界，更要学会责任与担当，尽己之能，帮助他人。

“我是孩子的妈妈，孩子在去年的新闻里看到有为白血病儿童捐发的活动后，经常时不时地问我她能不能参加，孩子很渴望在力所能及的范围内帮助其他有需要的人，我很支持她！”董女士告诉记者。像董女士一样，活动现场还有很多带着孩子一起捐发的妈妈，家长们希望通过鼓励孩子为需要帮助的白血病患儿捐发，为孩子播下一颗爱的种子。胡女士介绍：“自从第一次知道捐发活动就和我家姑娘说了，等她10岁去捐发，没想到这次活动来了，给姑娘报名了，希望能有机会参加，让她用她的绵薄之力帮助需要帮助的人，用她留了八年的长发去温暖那些孩子。”

记者获悉，毕业季为白血病患儿捐发活动已经举办了3年，活动人数、规模都在不断的扩大，今年更是得到了普陀区文明办和教育局的大力支持，爱心志愿者报名踊跃，共574名报名参加活动。儿童医院党委丁俭书记告诉记者，爱心捐发活动之所以把捐发活动与学校的毕业季结合起来，是希望在让同学们在毕业的时候留下一个特殊的记忆，把自己的头发捐赠给需要的患儿，也希望活动能在低年级的同学心里埋下一颗“爱”的种子，等她们毕业的时候也能把头发捐赠出来。（网站首页图：受访者供图）