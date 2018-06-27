字字珠玑！习近平为青年传“经”授“诀”

来源：新华网

【学习进行时】新华社25日播发长篇通讯《在新时代党的阳光照耀下前进——习近平总书记关心关怀青年和青年工作纪实》，文中有一段话引人注目：

“爱之深，责之切。从‘五点希望’到‘八字真经’，从‘十六字诀’到‘四点要求’，字字珠玑、句句箴言，无不透射出习近平总书记对广大青年期望之殷切、要求之严格。”

新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”为您梳理习近平告诉青年的这些箴言。

五点希望

2013年5月4日，习近平来到中国航天科技集团公司中国空间技术研究院，同各界优秀青年代表座谈时对广大青年提出五点希望：

第一，广大青年一定要坚定理想信念。

第二，广大青年一定要练就过硬本领。

第三，广大青年一定要勇于创新创造。

第四，广大青年一定要矢志艰苦奋斗。

第五，广大青年一定要锤炼高尚品格。

与之一脉相承，2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上向广大青年提出“爱国、励志、求真、力行”的四点希望。

八字真经

2014年5月4日，习近平在北京大学同师生代表座谈时，对广大青年树立和培育社会主义核心价值观，提出“勤学、修德、明辨、笃实”的“八字真经”。

一是要勤学，下得苦功夫，求得真学问。

二是要修德，加强道德修养，注重道德实践。

三是要明辨，善于明辨是非，善于决断选择。

四是要笃实，扎扎实实干事，踏踏实实做人。

十六字要诀

2015年7月24日，全国青联十二届全委会和全国学联二十六大在京举行。习近平在向大会发来的贺信中提出，当代中国青年要在感悟时代、紧跟时代中珍惜韶华，自觉按照党和人民的要求锤炼自己、提高自己，做到志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓，在火热的青春中放飞人生梦想，在拼搏的青春中成就事业华章。

“志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓”这十六字便是“十六字要诀”。

四点要求

2014年5月4日，习近平在北京大学同师生代表座谈时对广大青年提出了具有执着的信念、优良的品德、丰富的知识、过硬的本领四点要求。

习近平指出，广大青年对五四运动的最好纪念，就是在党的领导下，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，以执着的信念、优良的品德、丰富的知识、过硬的本领，同全国各族人民一道，担负起历史重任，让五四精神放射出更加夺目的时代光芒。

习近平总书记关心关怀青年和青年工作纪实

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