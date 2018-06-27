习近平用这“三观”把握国际形势

树立正确的历史观。习近平指出：“所谓正确历史观，就是不仅要看现在国际形势什么样，而且要端起历史望远镜回顾过去、总结历史规律，展望未来、把握历史前进大势。”树立正确的历史观，就要坚持唯物史观，以发展的观点观察世界、看待历史；就要铭记历史、鉴往知来。过去几十年国际社会发生了沧海桑田般的巨大变化，历史性地改变了人类的命运。全球殖民体系土崩瓦解，冷战对峙不复存在，各国相互联系、相互依存日益加深，和平、发展、合作、共赢的时代潮流滚滚向前，国际力量对比朝着有利于维护世界和平的方向发展，保持国际形势总体稳定、促进各国共同发展具备更多有利条件。习近平指出：“人类社会发展的历史证明，无论会遇到什么样的曲折，历史都总是按照自己的规律向前发展，没有任何力量能够阻挡历史前进的车轮。”世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。树立正确的历史观，就要把握好世界大势，跟上时代潮流。习近平指出：“放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局。新世纪以来一大批新兴市场国家和发展中国家快速发展，世界多极化加速发展，国际格局日趋均衡，国际潮流大势不可逆转。”

树立正确的大局观。习近平指出：“所谓正确大局观，就是不仅要看到现象和细节怎么样，而且要把握本质和全局，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，避免在林林总总、纷纭多变的国际乱象中迷失方向、舍本逐末。”国际形势复杂多变，把握国际形势，我们要树立正确的大局观，不畏浮云遮望眼，善于拨云见日，不能一叶障目不见泰山，不能昧于表象不明大势，不能囿于一隅不顾全局。当前，世界格局正处在一个大调整大变革时期，不稳定不确定性增多。必须登高望远，清楚认识到，和平与发展仍然是时代主题，当今世界出现的各种乱象都是和平与发展这个主题没有解决好的反映。尽管当今世界霸权主义和强权政治依然存在，但推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的呼声不容忽视，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。尽管各种传统和非传统安全威胁不断涌现，但捍卫和平的力量终将战胜破坏和平的势力，安全稳定是人心所向。尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，但“地球村”的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋。尽管文明冲突、文明优越等论调不时沉渣泛起，但文明多样性是人类进步的不竭动力，不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。习近平强调：“面对变局，最根本的是把握世界多极化、经济全球化发展的必然趋势，抓住各国人民对和平与发展的共同诉求，走合作共赢道路。”

树立正确的角色观。习近平指出：“所谓正确角色观，就是不仅要冷静分析各种国际现象，而且要把自己摆进去，在我国同世界的关系中看问题，弄清楚在世界格局演变中我国的地位和作用，科学制定我国对外方针政策。”新时代，“是我国日益走近世界舞台中央、不断为人类作出更大贡献的时代”。中国与世界的关系已经发生了历史性变化，中国对世界的影响不断加深，世界对中国的影响也在不断加深。中国的发展，离不开和平的国际环境和稳定的国际秩序，离不开各国人民的理解、支持、帮助。同时，中国的发展必将给各国创造更多机遇，必将更好促进世界和平与发展。习近平主席关于构建人类命运共同体的主张，关于“一带一路”建设的倡议，旨在实现所有国家共同繁荣，这些重要倡议将为国际社会带来重大利益。习近平指出：“中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。我们愿同世界分享中国的发展机遇和经验，但绝不会将自己的道路、模式、理论强加于人。”