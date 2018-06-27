我国现在面临着怎样的国际环境？习近平的最新判断来了

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6月22日至23日，中央外事工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话。对于我国当下所处的国际环境，习近平如何判断？

△《新闻联播》视频：习近平强调 努力开创中国特色大国外交新局面

历史交汇期：十九大到二十大

在讲话中，习近平强调，从党的十九大到党的二十大，是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，在中华民族伟大复兴历史进程中具有特殊重大意义。

习近平再次提到历史交汇期。之前在十九大报告中，习近平指出，从十九大到二十大，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。我们既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。

由此可见，当下我国正处在历史交汇期，而在习近平看来，这个时间节点在中华民族伟大复兴历史进程中具有特殊重大意义。

△6月22日至23日，中央外事工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话

历史交汇期我国外部环境有何特征？

处在历史交汇期的中国，外部面临着怎样的国际环境？在中央外事工作会议上，习近平表示，纵观人类历史，世界发展从来都是各种矛盾相互交织、相互作用的综合结果。我们要深入分析世界转型过渡期国际形势的演变规律，准确把握历史交汇期我国外部环境的基本特征，统筹谋划和推进对外工作。

既要把握世界多极化加速推进的大势，又要重视大国关系深入调整的态势。 既要把握经济全球化持续发展的大势，又要重视世界经济格局深刻演变的动向。 既要把握国际环境总体稳定的大势，又要重视国际安全挑战错综复杂的局面。 既要把握各种文明交流互鉴的大势，又要重视不同思想文化相互激荡的现实。

这里提到的四个“大势”是对国际形势的最新判断和深刻把握，而就在不久前的上合组织青岛峰会上，习近平对世界大势和时代潮流也有一个判断：

尽管当今世界霸权主义和强权政治依然存在，但推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的呼声不容忽视，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。 尽管各种传统和非传统安全威胁不断涌现，但捍卫和平的力量终将战胜破坏和平的势力，安全稳定是人心所向。 尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，但“地球村”的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋。 尽管文明冲突、文明优越等论调不时沉渣泛起，但文明多样性是人类进步的不竭动力，不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。

两相对照，习近平对当前我国所面临外部环境的判断越发清晰。

在历史交汇期把握历史性机遇

这样的大势对我国来说意味着什么？习近平在中央外事工作会议上给出的答案是：当前，我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。做好当前和今后一个时期对外工作具备很多国际有利条件。

在今年的1月5日，习近平在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上发表重要讲话时也鲜明指出，当前，我国正处于一个大有可为的历史机遇期。

历史交汇期，也是历史机遇期。有利条件很多，仍然大有可为。

问题是如何在历史交汇期把握历史机遇？这里需要提习近平的另一篇讲话。5月28日，在两院院士大会上，习近平在讲话中还提到一个“历史性交汇期”。他指出：“现在，我们迎来了世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期，既面临着千载难逢的历史机遇，又面临着差距拉大的严峻挑战。我们必须清醒认识到，有的历史性交汇期可能产生同频共振，有的历史性交汇期也可能擦肩而过。”

在历史交汇期这样的重大历史关头，在中华民族伟大复兴历史进程中具有特殊重大意义的这样一个时期，我们必须深刻领会习近平对国际大势的判断，把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，统筹推进各项工作，努力实现同频共振，避免历史性机遇擦肩而过。

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